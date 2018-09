Tre domeniche 'green' a misura di bambino: torna "Vivi il Parco"

A stretto contatto con la natura. Cominciano domenica 9 settembre i tre appuntamenti con le passeggiate animate per bambini, nell’ambito della manifestazione “Vivi il Parco”, sostenuta da AcegasApsAmga.

"Vivi il Parco"

Anche quest’anno AcegasApsAmga collabora con “Vivi il Parco”, tradizionale contenitore di eventi, giunto quest’anno alla 23^ edizione, che anima le zone verdi della città. AcegasApsAmga sostiene l’iniziativa, intimamente legata alla propria attività, nella convinzione che, al pari dei servizi di pubblica utilità erogati dall'Azienda, la fruibilità dei parchi cittadini sia un contributo decisivo alla qualità della vita. Padova, infatti, racchiude un cuore verde straordinario e "Vivi il Parco" diventa un’importante occasione per mantenerlo vivo e pulsante.

Il calendario

Grazie alla multiutility sarà infatti possibile trascorrere tre pomeriggi immersi nel verde, per conoscere i parchi cittadini e sperimentare il valore del gioco all’aria aperta, imparando quei comportamenti responsabili e attenti all’ambiente. Attori, burattinai, cantastorie, artisti e giocolieri faranno vivere a bambini e genitori un’atmosfera di magia, education e gioco, nelle seguenti location d’eccezione:

- domenica 9 settembre, dalle ore 16 alle ore 19, Parco Piacentino (in collaborazione con l’Associazione Le Mille e un’Arcella), via D. Piacentino, zona Arcella (in caso di pioggia, l’evento si svolgerà nella Parrocchia del Buon Pastore);

- domenica 16 settembre, dalle ore 16 alle ore 19, Parco delle Farfalle (in collaborazione con Pegaso Pony Club), via R. Bajardi, zona Mortise (in caso di pioggia, l’evento si terrà presso sala Pertini c/o centro civico Mortise – sopra c.c. La Corte);

- domenica 23 settembre, dalle ore 16 alle ore 19, Giardino Città dei Bambini, via S. Eufemia, 13 – zona Ospedale (evento assicurato anche in caso di maltempo).

Gli eventi saranno a partecipazione gratuita e aperti a tutti.