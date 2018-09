“Vivi il Parco”, ultima tappa dell'iniziativa green a misura di bambino

Ultima tappa. Domenica 23 settembre si chiude l’appuntamento con “Vivi il Parco”, evento sostenuto da AcegasApsAmga: dopo il successo delle scorse settimane a Parco Piacentino e Parco delle Farfalle, l’iniziativa si concluderà domenica 23 settembre a Giardino Città dei Bambini, in via Sant’Eufemia 13 (zona Ospedale), dalle ore 16 alle 19 (evento assicurato anche in caso di pioggia).

L'iniziativa

Grazie alla Multiutility, genitori e bambini potranno trascorrere un divertente pomeriggio nel verde cittadino, sperimentando il valore del gioco all’aria aperta e imparando quei comportamenti attenti all’ambiente. Attori, cantastorie e giocolieri faranno vivere alle famiglie un’atmosfera di magia, education e gioco, con spettacoli e percorsi animati utili a diffondere anche tra i più piccoli l'importanza della sostenibilità ambientale e l’uso consapevole delle risorse. L’evento sarà a partecipazione gratuita e aperto a tutti.