Assistenza domiciliare: tutte le informazioni utili nel comune di Padova

L'assistenza domiciliare fornisce una serie di interventi a persone in stato di bisogno. E' un servizio che ha lo scopo di garantire alla persona in stato bisogno la permanenza nel suo ambiente familiare e sociale, o il ripristino ed il mantenimento delle sue capacità funzionali e della sua vita di relazione. Le prestazioni vengono inoltre assicurate, in relazione a situazioni eccezionali ed a programmi di intervento individuali, anche nei giorni festivi in orario antimeridiano. Il beneficiario del servizio potrà compartecipare ai costi del servizio in relazione alla situazione reddituale e ai parametri previsti dal Regolamento.

I servizi

Il servizio è integrato da:

Normativa di riferimento

Deliberazione di consiglio comunale n. 72 del 26 aprile 2004 " Criteri per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e per l'accoglienza di anziani non autosufficienti in centro diurno ".

". L. n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

L.R. n. 22 del 20 luglio 1989 "Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991".

L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".

D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".

Per informazioni

Centri servizi territoriali - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova

Ulteriori info web

