Coronavirus: a Cittadella, per le persone anziane, attivo il servizio di consegna pasti a domicilio

In questa situazione di emergenza in cui la prima regola è “stare a casa”, il Comune di Cittadella si è fin da subito attivato per andare incontro e sostenere le persone più anziane o in grossa difficoltà.

Come funziona

Collegato al servizio di consegna di spesa e farmaci a domicilio per anziani o persone in grossa difficoltà, vi è quello di consegna di pasti caldi, in collaborazione con il Centro residenziale anziani. Attivo dal lunedì al sabato per il solo pranzo, il pasto è composto da un primo, un secondo, un contorno, pane, acqua e frutta e viene scelto da un menù settimanale che dovrà essere compilato e riconsegnato per la settimana successiva. Il numero da contattare è sempre lo stesso: 334 6795264, si lascerà il proprio nome e cognome e un recapito telefonico per poi venire contattati direttamente da un operatore del Centro Residenziale che provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie. I singoli pasti sono a pagamento.

Un modo per restare a casa

Le stesse attività commerciali di Cittadella si sono rese disponibili per il servizio di consegna a domicilio. Un ulteriore valido servizio di cui invitiamo ad usufruire e che consentirà alla popolazione di fare ciò che ora è giusto e doveroso: restare a casa.

