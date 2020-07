Guida per persone anziane: iniziative e gli accorgimenti da adottare per l’estate 2020

L’Ufficio Attività Creative del Settore Servizi Sociali ha realizzato “Arriva L’Estate 2020 – Guida per persone anziane” per informare la cittadinanza, ed in particolare le persone over 60, circa le iniziative e gli accorgimenti da adottare durante il periodo estivo nella città di Padova.

I dettagli

In particolare, fornisce informazioni su:

luoghi dove trascorrere la giornata in compagnia;

associazioni alle quali rivolgersi per chiedere aiuto, parlare o semplicemente per avere compagnia;

servizi gratuiti di consegna della spesa alimentare a domicilio;

piscine che prevedono agevolazioni per persone over 60;

parchi.

La guida

La guida è scaricabile dal sito www.padovanet.it e distribuita in cartaceo presso:

Ufficio relazioni con il pubblico - Comune di Padova

Centri Servizi Territoriali

Quartieri – Comune di Padova

Azienda Ospedaliera di Padova

Distretti Socio Sanitari dell’Azienda Ulss 6

Farmacie comunali

Ufficio Attività Creative Terza Età

La guida: https://www.padovanet.it/informazione/guida-lanziano-nelle-situazioni-di-bisogno-arriva-lestate-anno-2020

(scrica la guida anche qui)

Le attività proposte dall'Ufficio attività creative terza età

Per restare sempre aggiornati sulle attività proposte dall'Ufficio attività creative terza età e sulle altre iniziative dedicate alla terza età sul territorio del Comune di Padova, è possibile iscriversi alla

Newsletter gratuita mensile dal sito www.padovanet.it .

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio telefonando allo 049-8205088 oppure inviando una mail all’indirizzo segreteriaterzaeta@comune.padova.it .

