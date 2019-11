Aperte le iscrizioni per i soggiorni climatici terza età 2020, le richieste entro il 19 dicembre

Si sono aperte il 18 novembre e proseguiranno fino al 19 dicembre le iscrizioni ai Soggiorni Climatici per la Terza Età. I soggiorni rappresentano un'iniziativa che ogni anno il Comune di Padova organizza per la stagione estiva in località di mare e montagna nei mesi di giugno e settembre. Il servizio prevede il trattamento di pensione completa e trasporto oltre alla presenza di un animatore per la durata di tutto il periodo di soggiorno. L'Ufficio Attività Creative Terza Età del Settore Servizi Sociali promuove e coordina questa iniziativa per offrire ai cittadini padovani over 60 momenti di socializzazione e benessere.

I requisiti

Anche quest’anno il Comune riconoscerà un contributo a sostegno del costo del soggiorno per coloro che presenteranno dichiarazione ISEE (rilasciata dai CAF convenzionati). Per partecipare è necessario essere residenti a Padova, aver compiuto 60 anni, ed essere in condizione non lavorativa e di autosufficienza (quest’ultimo requisito deve essere certificato da un medico di medicina generale). Nella domanda di iscrizione è possibile esprimere la preferenza per le località di mare e montagna selezionando periodi e durate diversi.

Le iniziative

Nel mese di giugno sono previsti soggiorni di due settimane presso le seguenti località: Jesolo, Caorle, Sottomarina, Riviera Romagnola, Montagna 700/800 metri e Montagna 1000 metri. Vi è inoltre la possibilità di effettuare nel mese di giugno un soggiorno più breve della durata di 8 giorni (sette notti) per la località “Riviera Romagnola”. Nel periodo tra fine agosto e inizio settembre soggiorni di due settimane nelle località: Sottomarina, Riviera Romagnola, Montagna 700/800 e Montagna 1000 metri.

Le domande di partecipazione

Le domande devono essere presentate entro il 19 dicembre.

Al fine di agevolare le numerose richieste il Settore Servizi Sociali ha deciso di mettere a disposizione la nuova Sede del Settore Servizi Sociali di Passaggio Gaudenzio 3/d.

La sede è servita dai mezzi pubblici (tram e bus) ed è facilmente raggiungibile per la sua vicinanza alla stazione ferroviaria e alla stazione degli autobus. Il servizio di raccolta delle domande di iscrizione sarà operativo con il seguente orario: da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30.

Le domande potranno essere presentate anche presso le sedi del Quartiere 2 (ARCELLA - Via Curzola, 15), Quartiere 3 (FORCELLINI - Via Boccaccio, 80), Quartiere 4 (GUIZZA - Via Guasti, 12/C), Quartiere 5 (SACRA FAMIGLIA - Piazza Napoli, 40) e del Quartiere 6 (BRUSEGANA - Via Dal Piaz, 3) nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.30.

Per chi non è in possesso dei requisiti richiesti o per chi desidera partecipare a due turni di soggiorno c’è la possibilità di iscriversi, con pagamento della quota intera, presso l'Ufficio Attività Creative Terza Età - Via Giotto 34 a partire dal 20 gennaio 2020.

Ulteriori informazioni

Per informazioni più dettagliate, si consiglia di visitare il sito www.padovanet.it alla sezione soggiorni climatici: http://www.padovanet.it/ informazione/soggiorni- climatici-anziani

È possibile contattare l’Ufficio Attività Creative Terza Età telefonando al numero 049 8205088 o scrivendo all’indirizzo mail soggiorniclimatici@comune.padova.it

L’Ufficio Attività Creative Terza Età è aperto il lunedì - mercoledì - venerdì dalle 09 alle 12 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16.30.