Laboratori creativi per la “terza età” a Padova

Ogni anno il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova organizza laboratori creativi per la terza età. Si tratta di corsi e iniziative dedicati a tutti coloro che hanno compiuto 60 anni e hanno ancora voglia di sperimentarsi e divertirsi. Ampio spazio è dedicato all'espressione creativa, che favorisce lo sviluppo delle capacità personali e il rafforzamento dell'autostima. Le attività promosse rappresentano inoltre occasioni per contrastare la solitudine e l'isolamento sociale, coltivare relazioni e costruire nuovi legami.

Requisiti

avere compiuto almeno 60 anni;

essere residente nel Comune di Padova;

essere in condizione non lavorativa.

Corsi

I corsi previsti sono:

quadrimestrali : si svolgono da ottobre a gennaio (I ciclo) e da febbraio a maggio (II ciclo): acquerello (principianti, intermedio, avanzato), modellato e creta, pittura, ricamo, yoga, tecniche di memoria, balli di gruppo, computer e dispositivi mobili.

: si svolgono da ottobre a gennaio (I ciclo) e da febbraio a maggio (II ciclo): acquerello (principianti, intermedio, avanzato), modellato e creta, pittura, ricamo, yoga, tecniche di memoria, balli di gruppo, computer e dispositivi mobili. annuali: si svolgono da ottobre a maggio: lingua inglese (base, elementare, pre-intermedio, intermedio, intermedio superiore, avanzato, conversazione base, conversazione avanzata), lingua spagnola (base, elementare, intermedio, conversazione), lingua francese (base, elementare, conversazione), animazione teatrale (principianti, avanzato - compagnia), canto corale e danze popolari.

Sede dei corsi

Riportiamo una suddivisione della sede dei corsi per quartiere:

Costo

La quota di partecipazione varia a seconda del corso scelto e può subire una leggera variazione rispetto a quella della precedente stagione, in base all'aggiornamento Istat.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte dal 15 aprile al 31 maggio 2019, presso la sede dell'Ufficio attività creative terza età in via Giotto, 34.

Per iscriversi è necessario presentare domanda attraverso l'apposito modulo (scaricabile dalla sezione “Link” di questa pagina), allegando fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Il modulo può essere consegnato:

presso la sede dell'ufficio Attività creative terza età in via Giotto, 34 - Padova;

via email all'indirizzo segreteriaterzaeta@comune.padova.it.

Normativa di riferimento

L. n. 328 dell'8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

L.R. n. 55 del 15/12/1982 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”.

Riferimenti

Ufficio Attività creative terza età - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova

Luogo via Giotto , 34 Padova

Telefono 049 8205088

Fax 049 8207121

Orario orario dell'ufficio e di risposta telefonica: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì dalle 15 alle 16.30

Email segreteriaterzaeta@comune.padova.it

Responsabile del procedimento dott.ssa Vilma Michelotto

Sostituto del responsabile del procedimento dott.ssa Sara Bertoldo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Documenti

Ulteriori info web

https://www.padovanet.it/informazione/laboratori-creativi-la-terza-et%C3%A0