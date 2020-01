Dall’assistenza sanitaria alle attività culturali: arriva la "Mappatura della Terza Età"

Dall’assistenza sanitaria, domiciliare ed extra domiciliare alle attività socio culturali creative e socializzanti, passando per l’attività fisica: è online a questo link la "Mappatura della Terza Età", lo strumento di consultazione e informazione realizzato dall’Ufficio attività creative terza età del settore Servizi Sociali del Comune di Padova per scoprire e conoscere i servizi e le attività presenti in ogni quartiere dedicati alla popolazione meno giovane.

#ReteTerzaEtà

La mappa è suddivisa in tre grandi aree di interesse e di ricerca. In ogni area sono indicate le zone dei quartieri interessate dagli interventi:

Area Vicinanza e Aiuto per cercare chi svolge servizi di assistenza domiciliare (accompagnamento pratiche amministrative, ascolto, informazioni, aiuti economici e alimentari, aiuto igiene persona, aiuto pulizia casa, trasporti), assistenza medica/sanitaria (aiuto durante un ricovero ospedaliero, assistenza Alzheimer, assistenza malati oncologici, assistenza infermieristica, assistenza Parkinson, trasporti per visite mediche) e assistenza extradomiciliare (accoglienza temporanea, accoglienza residenziale).

Area Attività Creative e Socializzanti per attività creative e laboratori (attività socializzanti e di potenziamento attività creative) e formazione e cultura (attività di formazione, approfondimenti culturali, viaggi, escursioni).

Area Attività Fisica per scoprire dove poter svolgere attività di prevenzione e riabilitazione e di mantenimento delle capacità motorie/fisiche.

Partendo dall’area d’interesse è possibile, infatti, consultare l’elenco delle organizzazioni presenti nella zona di riferimento che offrono il servizio specifico richiesto. L’iniziativa realizzata dal settore Servizi Sociali dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Tavolo Territoriale Terza Età, è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Per approfondimenti: web info http://www.padovanet.it/informazione/reteterzaeta. Ufficio Attività creative terza età - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova - via Giotto 34 - Telefono 049 8205088. Orario dell'ufficio e di risposta telefonica: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì dalle 15 alle 16.30,

e-mail segreteriaterzaeta@comune.padova.it