Socialità e benessere al mare e in montagna: tornano i soggiorni climatici per la terza età

L'ufficio Attività creative terza età del settore Servizi sociali del Comune promuove e coordina l'iniziativa per offrire ai padovani over60 un periodo di soggiorno in varie localià a giugno e settembre.

Requisiti

Il servizio prevede il trattamento di pensione completa e trasporto, oltre alla presenza costante di un animatore. Anche quest’anno il Comune riconoscerà un contributo a sostegno del costo del soggiorno per chi presenta dichiarazione Isee rilasciata dai Caf convenzionati. Per partecipare è necessario essere residenti a Padova, aver compiuto 60 anni, essere pensionati e autosufficienza (requisito che deve essere certificato da un medico di medicina generale).

Località

Nella domanda di iscrizione è possibile esprimere la preferenza per le località di mare e montagna, selezionando periodi e durate diversi. A giugno sono previsti soggiorni di due settimane a Jesolo, Caorle, Sottomarina, in Riviera romagnola, ma anche in montagna a 700/800 metri d'altitudine o a mille metri. Sempre a giugno è disponibile una vacanza di otto giorni (sette notti) in Riviera romagnola. Tra fine agosto e inizio settembre i soggiorni di due settimane si svolgono a Sottomarina, in Riviera romagnola e ancora in montagna come nel mese di giugno.

Iscrizioni

Le iscrizioni saranno aperte dal 18 novembre e le domande possono essere presentate fino al 19 dicembre. Per agevolare le numerose richieste viene messa a disposizione la nuova sede del settore Servizi sociali di passaggio Gaudenzio 3/d. Il luogo è raggiungibile con i mezzi pubblici, tram e bus. Il servizio di raccolta delle domande è operativo da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12.30. Le domande potranno essere presentate anche nelle sedi del Quartiere 2 Arcella in via Curzola, 15; del Quartiere 3 Forcellini in via Boccaccio, 80; del Quartiere 4 Guizza in via Guasti, 12/C; del Quartiere 5 Sacra Famiglia in piazza Napoli, 40; del Quartiere 6 Brusegana in via Dal Piaz, 3. Sempre nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30. Per chi non è in possesso dei requisiti richiesti o per chi desidera partecipare a due turni di soggiorno c’è la possibilità di iscriversi, con pagamento della quota intera, all'ufficio Attività creative terza età in via Giotto, 34 a partire dal 20 gennaio 2020.

Per informazioni più dettagliate visitare il sito www.padovanet.it alla sezione soggiorni climatici.

Ufficio Attività creative terza età: 049.8205088 - soggiorniclimatici@comune. padova.it