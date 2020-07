Spesa a domicilio per anziani: i supermercati in città che effettuano il servizio

Il servizio di spesa a domicilio anche ad Padova ha preso sempre più piede, soprattutto per aiutare e agevolare le persone anziane, ma non solo. Un fenomeno che il Coronavirus ha fatto crescere in particolar modo durante le prime settimane dell'emergenza sanitaria.

A Padova

Sempre più supermercati hanno attivato questo servizio e tra questi troviamo il CRAI (cliccando si possono conoscere tutte le specifiche), il Pam (es. quello di via San Francesco 32/B), la Coop, ma un aiuto arriva anche con Supermercato24 (qui la lista completa).