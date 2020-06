Casa: dove richiedere a Padova i certificati per l'edilizia privata

Il Settore Edilizia Privata del comune di Padova si occupa di tutte le procedure amministrative che riguardano gli interventi edilizi realizzati da cittadini, ditte, enti, negli immobili di loro proprietà. Gli interventi sono attuati con procedimenti diversi (permesso di costruire, Scia alternativa, Scia, comunicazione di attività edilizia libera) a seconda della loro rilevanza.

Le domande e i progetti devono essere presentate al Settore attraverso un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra nell'ambito della propria competenza professionale).

Per gli interventi su edifici destinati a residenza occorre rivolgersi alle Unità Territoriali, per quelli su edifici con destinazione diversa dalla residenza (commerciale, artigianale, industriale ecc) al Suap.

Sede

indirizzo Palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova - mappa

telefono segreteria: 049 8204707

orario: vedere orario sotto indicato per ogni singolo ufficio; mercoledì e venerdì chiuso

email segreteria.edpriv@comune.padova.it;

pec ediliziaprivata@pec.comune.padova.it

capo settore: ing. Armandino Stoppa

dirigente: arch. Nicoletta Paiaro

​NOVITA' PRATICHE EDILIZIE

Il Settore è così strutturato:

Unità territoriali

Per le pratiche residenziali il Settore è organizzato in Unità territoriali. Le Unità sono due e le competenze sono suddivise per area geografica (quartieri).

orario: martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00, accesso solo su appuntamento, che va richiesto con prenotazione online.

Il servizio sarà svolto esclusivamente in modalità telefonica.

L’ufficio comunale provvederà direttamente a contattare per telefono l’utente nel giorno ed orario già fissato in agenda tramite il servizio 'CUP - Prenotazioni on line'.

Durante l'appuntamento telefonico potranno essere concordati appuntamenti presso gli uffici dello Sportello dell'Edilizia, limitatamente ai casi più complessi.

Unità territoriale Centro storico e zone di tutela esterne al Centro storico (art. 24 NTA del PRG)

responsabile arch. Roberta Nicetto, telefono 049 8204714, email nicettor@comune.padova.it

tecnico istruttore arch. Michele Questioni, telefono 049 8204689, email questionim@comune.padova.it

collaboratore tecnico arch. Luciana Conz, telefono 049 8204685, email conzl@comune.padova.it



responsabile geom. Pier Antonio Moro, telefono 049 8204661, email moropa@comune.padova.it

tecnico istruttore geom. Marilena Borgato, telefono 049 8204664, email borgatom@comune.padova.it

tecnico istruttore geom. Rainero Contin, telefono 049 8204650, email continr@comune.padova.it

tecnico istruttore geom. Nicola Pallaro, telefono 049 8204675, email pallaron@comune.padova.it

tecnico istruttore arch. Diego Renier, telefono 049 8204614, renierd@comune.padova.it

tecnico istruttore geom. Elena Tognazzo, telefono 049 8204665, email tognazzoe@comune.padova.it

Sostituto dei responsabili del procedimento in caso di inerzia: ing. Armandino Stoppa



si occupa di:

- Permesso di costruire

- Scia alternativa al permesso di costruire

- Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)

- Scia per agibilità

- Abusi edilizi, relativamente alle pratiche di propria competenza

- Manutenzione e tinteggiatura delle facciate degli edifici in centro storico (solo Unità territoriale Centro storico)

- Piano casa

- Attività edilizia libera

- Denuncia opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica

Sportello unico edilizia residenziale - Sue

E' il punto unico di riferimento per il privato che deve realizzare un intervento edilizio nel suo immobile.

Sportello unico edilizia

Sportello pratiche edilizie

Le pratiche del Sue devono essere presentate attraverso il portale impresainungiorno.gov.it. Lo sportello ha solo funzioni di protocollo, integrazioni cartacee e ritiro atti.

sportello pratiche edilizie

palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova - piano terra

telefoni: 049 8204680

orario: martedì dalle 9.00 alle 13.00

Ufficio accesso agli atti

palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova

telefoni: 049 8204663

Orario:

Presso sportello ubicato al piano terra:

- presentazione domande cartacee (solo per cittadini sprovvisti di pec) e consegna copie o Dvd martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00;

- ricerca anteatti (precedenti edilizi) solo su appuntamento il lunedì dalle 10.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00.

Presso ufficio accesso - 1° piano

- visura atti il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00

email: magrinib@comune.padova.it

responsabile: dott.ssa Barbara Magrini, geom. Donatella Griggio

si occupa di: garantire la presa visione/consegna di atti e documenti relativi a pratiche edilizie - approfondimento.

Ufficio entrate e ascensori

palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova

telefono: 049 8204704 - 8204702

orario: martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00, accesso solo su appuntamento, che va richiesto con prenotazione online

email: fassinae@comune.padova.it; ufficioascensori@comune.padova.it

responsabile: dott.ssa Elvia Fassina

si occupa di:

- fornire informazioni sui pagamenti e sulle fideiussioni relativi alle pratiche edilizie;

- ricevere le comunicazioni relative alla messa in esercizio di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili - approfondimento.

Ufficio vigilanza

palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova

telefono: 049 8204678

orario: martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00, accesso solo su appuntamento, che va richiesto con prenotazione online.

responsabile: dott. Pierluca Sagramora - telefono 049 8204678

email: sagramorap@comune.padova.it

referente: arch. Nazzareno Callegaro - telefono 049 8204721

email: callegaron@comune.padova.it

si occupa di:

- abusi edilizi quando l'intervento abusivo sia stato effettuato in assenza di preventivo atto abilitativo - approfondimento.

- situazioni pericolose per l'incolumità pubblica o privata, causate da inconvenienti degli impianti o da inconvenienti statici degli edifici - approfondimento.

Ufficio condono

palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova

orario: accesso solo su appuntamento al n. telefonico 049 8204674

email: segreteria.edpriv@comune.padova.it;​

responsabile: ing. Armandino Stoppa

si occupa di pratiche di condono edilizio

Ufficio passi carrabili

via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova - piano terra

telefono: 049 8204672

email: bergamom@comune.padova.it

referente: Marina Bergamo

​responsabile: ing. Armandino Stoppa

si occupa di attività di rilascio di concessione di passo carraio per la regolarizzazione di diramazioni esistenti, di accessi carrabili e di volturazioni di concessioni - approfondimento.

