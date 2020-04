Coronavirus: i contatti utili per tutte le indicazioni del comune di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Direttamente dal sindaco arriva la quarta comunicazione straordinaria, inviata a tutti gli iscritti alle newsletter del Comune di Padova.

Nel dettaglio.

Coronavirus / COVID-19

Nel sito istituzionale Padovanet sono disponibili le informazioni su:

le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza e le risposte alle domande frequenti: cliccare qui .

e le risposte alle domande frequenti: . il modulo di autocertificazione per gli spostamenti per lavoro, motivi di salute o situazioni di necessità: cliccare qui

per gli spostamenti per lavoro, motivi di salute o situazioni di necessità: contatti utili e come comportarsi , con indicazioni anche in diverse lingue straniere: cliccare qui

, con indicazioni anche in diverse lingue straniere: le modalità di accesso a uffici e servizi comunali : cliccare qui .

: . la chiusura dei cimiteri comunali fino al 13 aprile: cliccare qui .

fino al 13 aprile: . scadenze prorogate: cliccare qui.

Per aggiornamenti invitiamo a consultare il sito www.padovanet.it e seguire i canali ufficiali sui social media Facebook, Twitter e Inst agram.

Buoni spesa comunali

Il Comune di Padova, per sostenere i cittadini con maggiori difficoltà economiche, mette a disposizione dei buoni spesa del valore di 20 euro. Per richiedere i buoni è necessario chiamare il numero 049 2323009 (attivo dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 18:00) oppure scrivere una email all’indirizzo chiamacipure@ comune.padova.it. Per altre informazioni cliccare qui.

Progetti per sostenere i cittadini

Per consultare l’elenco completo dei progetti cliccare qui.

Attività per bambini, ragazzi e famiglie

I Centri di Animazione Territoriale comunali organizzano attività online attraverso i canali social:

per i bimbi delle scuole elementari e i loro genitori cliccare qui ;

; per i ragazzi delle scuole medie cliccare qui ;

; per i ragazzi dai 14 ai 18 anni cliccare qui.

Attività per giovani

L’ufficio Progetto Giovani promuove attività a distanza, tra cui servizi informativi, consulenze, incontri, workshop e corsi. Inoltre, l’ufficio segnala le risorse disponibili online su scuola, formazione, lavoro, cultura e non solo. Per altre informazioni cliccare qui.

Distribuzione gratuita degli schermi protettivi

Gli schermi protettivi messi a disposizione dalla Regione Veneto​ vengono distribuiti gratuitamente in supermercati, farmacie e parafarmacie​. L’elenco dei punti è disponibile in Padovanet e viene aggiornato progressivamente. Per altre informazioni cliccare qui.

New - Progetto “Supporto Digitale Padova”

Il progetto intende aiutare i cittadini che hanno poca o nessuna conoscenza del mondo digitale ad utilizzare degli strumenti online utili per comunicare, lavorare e imparare, in particolare in questo periodo. Per partecipare è necessario avere un profilo personale Facebook e iscriversi al gruppo dedicato. Per altre informazioni cliccare qui.

Campagna “#iorestoacasa ma #laviolenzanonsiferma e #noisiamoconte”

Tutti i centri antiviolenza della Provincia di Padova, gestiti dal Centro Veneto Progetti Donna, sono attivi e possono essere contattati. Per altre informazioni cliccare qui.

Attività culturali e per il tempo libero online organizzate dal Comune e altri enti

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche: gli uffici comunali propongono diversi contenuti sul patrimonio culturale e museale cittadino, e non solo, attraverso i propri canali sui social media .

gli uffici comunali propongono diversi contenuti sul patrimonio culturale e museale cittadino, e non solo, attraverso i propri canali sui . Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica: l’incontro di sabato 28 marzo con gli autori finalisti è stato trasmesso online ed è disponibile sulla pagina Facebook dedicata, mentre la premiazione dell’opera vincitrice, inizialmente prevista per venerdì 8 maggio, è rinviata a domenica 18 ottobre. Per altre informazioni cliccare qui .

l’incontro di sabato 28 marzo con gli autori finalisti è stato trasmesso online ed è disponibile sulla pagina dedicata, mentre la premiazione dell’opera vincitrice, inizialmente prevista per venerdì 8 maggio, è rinviata a domenica 18 ottobre. Per altre informazioni . #GlobalHealthNow - Dialoghi sulla salute globale: in attesa della seconda edizione del “Festival della salute globale” in programma dal 12 al 15 novembre, attraverso la pagina Facebook dedicata vengono proposte testimonianze, documenti ed interventi con i maggiori esperti di salute globale del mondo. Per altre informazioni cliccare qui .

in attesa della seconda edizione del “Festival della salute globale” in programma dal 12 al 15 novembre, attraverso la pagina Facebook dedicata vengono proposte testimonianze, documenti ed interventi con i maggiori esperti di salute globale del mondo. Per altre informazioni . Teatro Stabile del Veneto: sui canali social continua “Una stagione sul sofà”, il primo “cartellone digitale” per grandi e piccoli. Per altre informazioni cliccare qui .

sui canali social continua “Una stagione sul sofà”, il primo “cartellone digitale” per grandi e piccoli. Per altre informazioni . Orchestra di Padova e del Veneto: l’OPV presenta, sui propri canali social, approfondimenti, materiali inediti e contributi originali. Per altre informazioni cliccare qu i.

l’OPV presenta, sui propri canali social, approfondimenti, materiali inediti e contributi originali. Per altre informazioni i. Progetto “One Book One City Padova”: il progetto di lettura condivisa prosegue con appuntamenti sulla pagina Facebook . Per altre informazioni sul progetto cliccare qui .

il progetto di lettura condivisa prosegue con appuntamenti sulla . Per altre informazioni sul progetto . Università degli Studi di Padova: anche l’Ateneo propone e segnala eventi online. Per altre informazioni cliccare qui.

Notizie da altri enti in accordo con il Comune

AcegasApsAmga: misure durante l’emergenza coronavirus

Nel sito AcegasApsAmga sono disponibili le informazioni utili, tra cui: modalità di erogazione dei servizi; raccolta dei rifiuti delle persone risultate positive al contagio o in quarantena domiciliare; possibilità di chiedere, per le bollette acqua in scadenza, il rinvio dei termini di pagamento o la rateizzazione. Per altre informazioni cliccare qui.

Ulss 6 Euganea: informazioni sul coronavirus

L’Ulss 6 Euganea ha pubblicato diverse informazioni per il periodo di emergenza, tra cui indicazioni per chi rientra dall’estero, per le mamme in gravidanza e riguardo alla validità delle certificazioni di esenzione e delle tessere sanitarie in scadenza. Per altre informazioni cliccare qui.

Busitalia Veneto: variazioni al servizio di trasporto pubblico

Nel sito di Busitalia Veneto sono disponibili le informazioni su:

variazioni al servizio di trasporto pubblico - cliccare qui ;

; libera circolazione per i lavoratori ospedalieri - cliccare qui.

Poste Italiane: razionalizzazione degli uffici

Per salvaguardare la salute dei lavoratori e degli utenti, Poste Italiane ha razionalizzato gli uffici postali su tutto il territorio nazionale, rimodulando gli orari di accesso al pubblico. Per altre informazioni cliccare qui.

Info web

www.padovanet.it