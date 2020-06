Certificato morte: tutte le informazioni utili del comune di Padova

Il certificato e l'estratto dell'atto di morte possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse e sono rilasciati solo nei seguenti casi:

per decesso avvenuto nel Comune di Padova;

per decesso avvenuto altrove, ma trascritto nei registri di stato civile del Comune di Padova (di norma questo avviene se al momento della morte il deceduto aveva la residenza nel Comune di Padova).

Come e dove fare richiesta

Richiesta presentata attraverso l'apposito modulo, scaricabile qui.

Il modulo può essere presentato in uno dei seguenti modi:

- consegna a mano all'ufficio anagrafe centrale o di quartiere, unitamente ad un documento di identità valido;

- inviato per posta a: Comune di Padova Ufficio Archivio di Stato civile - Ufficio Postale Padova Centro - Casella Postale aperta - 35122 Padova, allegando copia di un documento di identità valido;

- trasmesso via email all'indirizzo archivio.statociv@comune.padova.it, allegando copia di un documento di identità valido:

- trasmesso via pec all'indirizzo statocivile@pec.comune.padova.it

Se il documento deve essere prodotto ad una pubblica amministrazione deve essere sostituito da un'autocertificazione.

Per documenti da produrre all'estero per i quali sia prescritta la legalizzazione, dopo il rilascio l'interessato dovrà rivolgersi all'ufficio legalizzazioni della Prefettura di Padova.

Tempi di rilascio

immediato per i decessi registrati dal 1989 all'anno in corso (per i decessi recenti bisogna tenere conto anche dei tempi necessari per la registrazione, pochi giorni per i decessi avvenuti nel Comune di Padova, tempi maggiori per quelli avvenuti altrove);

entro 3 giorni per i decessi registrati dal 1971 al 1988;

entro 15 giorni per i decessi registrati dal 1871 al 1970.

Nei casi di consegna a domicilio, se il documento necessita di legalizzazione, sono richiesti in media ulteriori 10 giorni lavorativi in aggiunta ai tempi di rilascio sopra indicati.

Costo del documento

Il rilascio è gratuito.

Consegna del documento

Al richiedente o suo incaricato che esibisca il proprio documento di riconoscimento valido;

con spedizione in contrassegno (con costo a carico del destinatario);

mediante busta affrancata trasmessa dal richiedente;

via pec (solo per Avvocati e Notai).

Attenzione: non si effettua invio all'estero del documento richiesto se non in casi in cui siano vigenti specifici accordi o convenzioni con lo Stato. Il richiedente potrà avvalersi delle modalità indicate ai punti precedenti mediante persona incaricata, domiciliata o residente in Italia.

Normativa di riferimento

Regolamento generale sulla protezione dei dati GPDR 679/2016.

Legge n. 183 del 12 novembre 2011

D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici"

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)"

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative

Riferimenti

Ufficio archivio - Servizio Stato Civile - Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento - Comune di Padova

Luogo piazza dei Signori, 23 - 35139 Padova

Telefono 049 8205708 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 13:30)

Orario riceve su appuntamento

Email archivio.statociv@comune.padova.it

PEC statocivile@pec.comune.padova.it

Responsabile del procedimento dott.ssa Maria Stella

Sostituto del responsabile del procedimento dott.ssa Maria Luisa Ferretti

