Porto d’armi a Padova: come richiedere il rinnovo

Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, l'autorizzazione a circolare armato. Sono di competenza del Prefetto le sotto elencate autorizzazioni di Polizia:

licenza di porto di pistola, per difesa personale e libretto personale (rilascio e rinnovo) licenza di porto di pistola per guardia giurata armata

A chi rivolgersi:

Porto di pistola per difesa personale: rilascio

Chi può fare la richiesta

Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale. Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n.773) prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata.

La licenza deve essere rinnovata ogni anno.

La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza.

Documentazione richiesta

domanda in bollo da euro 16

(vedi il modello 1 rilascio licenza per difesa personale)

(vedi il modello 1/bis rilascio licenza per difesa personale in esenzione ) dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza e precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e carichi pendenti o assenza degli stessi ovvero i relativi certificati

(vedi il modello di autocertificazione 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato ovvero copia del foglio di congedo illimitato rilasciato dall'Autorità Militare attestante il servizio militare svolto (vedi il modello di autocertificazione 2)

(se il servizio militare non è stato svolto allegare un certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, attestante che il richiedente è iscritto e frequenta le esercitazioni di tiro)

(vedi il modello di autocertificazione 3) Documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc)

In caso di accoglimento dell'istanza, che sarà comunicato da questo ufficio, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione aggiuntiva: una marca da bollo da euro 16.00 certificato medico in bollo da euro16.00 della ULSS competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi versamento di euro 1,27 sul c.c.p. 2352 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Padova, avendo cura di scrivere nella causale di versamento " Prefettura di Padova licenza porto di pistola" versamento di euro 115 sul c.c.p. 8003 Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse e Concessioni Governative- avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura -U.T.G. di Padova" due fotografie , formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido)

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l' esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 8) non dovrà essere fatto e il richiedente dovrà produrre un certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio, attestante che lo stesso appartiene, ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371.

Riferimenti normativi:

R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43

R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61

Licenza porto di pistola per difesa personale: rinnovo

Chi può fare la richiesta

Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare annualmente la licenza di porto d'armi.

Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni

Cosa fare

La domanda , unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza tempestivamente e, preferibilmente, 90 giorni prima della scadenza dalla licenza di cui si è titolari .

Documentazione richiesta

domanda in bollo da euro 16

(vedi il modello 2 rinnovo licenza per difesa personale)

(vedi il modello 2/bis rinnovo licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA. ) documentazione per dimostrare il persistere della necessità di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc.)

In caso di accoglimento dell'istanza, che sarà comunicato da questo ufficio, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione aggiuntiva:

versamento di euro 115 sul c.c.p. 8003 Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse e Concessioni Governative avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura-U.T.G. di Padova" una marca da bollo da euro 16 da applicare sulla licenza rinnovata certificato medico in bollo da euro16.00 della ULSS competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l' esenzione (D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 1 non dovrà essere fatto e il richiedente dovrà produrre un certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione

Per il rinnovo del libretto personale , dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva:

domanda in bollo da 16

(vedi il modello 3) versamento di euro 1,26 sul c.c.p. 2352 Intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Padova, avendo cura di scrivere nella causale di versamento " Prefettura di Padova Licenza Porto di Pistola" due fotografie , formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido) originale del libretto personale in scadenza

Orari di ricevimento

Per gli orari di ricevimento clicca qui

Documentazione

Dirigente: Dott. Mattia CARNIELLO

