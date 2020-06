Rilascio del passaporto: a chi rivolgersi e dove a Padova

Il passaporto è un documento di riconoscimento che identifica il portatore come cittadino della Repubblica, consente di espatriare in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, ed è rilasciato, in Italia, dalle Questure e all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. E' rilasciato a tutti i cittadini italiani, ed ha validità temporale differenziata in base all'età del titolare.

Dove e come richiederlo

La domanda per il rilascio del passaporto deve essere presentata alla Questura di Padova, piazzetta G. Palatucci, 5 - telefono 049 833111.

Attenzione: per il rilascio del passaporto è necessario prenotare l’appuntamento attraverso il sistema informatico denominato “Passaporto elettronico - Agenda online”, collegandosi al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it.

Per i residenti a Padova, sprovvisti di connessione Internet, è possibile rivolgersi agli uffici anagrafici o all’Urp.

Documentazione da presentare e costi

Domanda formulata attraverso l’apposito modulo, differenziato tra maggiorenni e minorenni (consultare il sito della Polizia di Stato );

); 2 foto tessera identiche e recenti . Le foto devono rispettare i parametri richiesti dalla nuova procedura informatica ( esempi foto )

. Le foto devono rispettare i parametri richiesti dalla nuova procedura informatica ( ) contrassegno telematico di euro 73,50, da acquistare in tabaccheria (sostituisce il precedente contrassegno telematico di euro 40,29);

ricevuta del versamento di euro 42,50

1 documento di riconoscimento valido.

Ulteriori documenti devono essere presentati a seconda della situazione del richiedente a (minorenni, maggiorenni, coniugati, separati, con figli minori...).

Il documento pronto può essere ritirato da terza persona munita di delega da parte dell’interessato oppure, attraverso il servizio a pagamento “passaporti a domicilio“, è possibile riceverlo direttamente a casa in contrassegno.

Per tutti gli approfondimenti consultare il sito della Polizia di Stato.

Validità

La validità temporale dei passaporti è differenziata in base all’età del titolare:

minori di anni 3 - triennale;

triennale; dai 3 ai 18 anni - quinquennale;

quinquennale; maggiori di 18 anni - decennale.

Per poter entrare in alcuni stati, come per esempio gli Stati Uniti, il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi. Occorre quindi verificare, prima di partire per gli stati non appartenenti all’Unione europea se, pur essendo il passaporto ancora valido, la sua scadenza non sia troppo vicina per effettuare il viaggio.

Dal 20 maggio 2010 è stato introdotto il passaporto elettronico che contiene, oltre ai dati anagrafici e alla foto, anche la firma digitale e le impronte digitali rilevate al momento della presentazione dell’istanza, a partire dai 12 anni di età. Tali operazioni si effettuano esclusivamente presso l’ufficio passaporti della Questura e prevedono quindi la presenza dell’interessato.

I passaporti rilasciati prima di tale data sono validi fino alla data di scadenza.

Passaporto temporaneo

Il passaporto temporaneo è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi).

Il passaporto temporaneo è rilasciato nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo gli arti superiori; inoltre in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l’urgenza di ottenere il passaporto ma sia impossibile il rilascio di un passaporto ordinario.

Per tutte le informazioni su come ottenerlo consultare il sito della Polizia di Stato.

Richiesta di passaporto all'estero

I cittadini italiani all'estero che devono richiedere il passaporto devono visitare questa pagina del ministero Affari Esteri

N.B. Insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, consegnato al momento dalla questura o commissariato poiché deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l'ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri.

Copia dell'informativa sarà rilasciata al cittadino.

Qui tutte le info.

Normativa di riferimento

L. n.89 del 23 giugno 2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”.

Decreto Ministero Affari Esteri del 23 marzo 2010 “Disposizioni in materia di libretto di passaporto temporaneo”.

Legge n. 166 del 20 novembre 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

Decreto Ministero Affari Esteri del 23 giugno 2009 “Disposizioni relative ai libretti di passaporto ordinario elettronico”.

L. n. 43 del 31 marzo 2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280” (art. 7-vicies ter - Rilascio documentazione in formato elettronico).

L. n. 3, art. 24, del 16 gennaio 2003 “Modifiche alla legge 21/11/67 n. 1185 in materia di rilascio di passaporti”.

L. n. 340 del 24 novembre 2000 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”.

D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 “Tutela dei minori”.

L. n. 1185 del 21 novembre 1967 art. 24 “Ordinamento in materia di rilascio di passaporti”.

Per informazioni

Ufficio passaporti - Questura di Padova

piazzetta G. Palatucci, 5 - Padova

telefono 049 833111

sito Questura di Padova - www.poliziadistato.it

