Rinnovo del passaporto: a chi rivolgersi e dove a Padova

Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto (qui i dettagli).

Validità

La validità temporale dei passaporti è differenziata in base all’età del titolare:

minori di anni 3 - triennale;

triennale; dai 3 ai 18 anni - quinquennale;

quinquennale; maggiori di 18 anni - decennale.

Per poter entrare in alcuni stati, come per esempio gli Stati Uniti, il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi. Occorre quindi verificare, prima di partire per gli stati non appartenenti all’Unione europea se, pur essendo il passaporto ancora valido, la sua scadenza non sia troppo vicina per effettuare il viaggio.

Dal 20 maggio 2010 è stato introdotto il passaporto elettronico che contiene, oltre ai dati anagrafici e alla foto, anche la firma digitale e le impronte digitali rilevate al momento della presentazione dell’istanza, a partire dai 12 anni di età. Tali operazioni si effettuano esclusivamente presso l’ufficio passaporti della Questura e prevedono quindi la presenza dell’interessato.

I passaporti rilasciati prima di tale data sono validi fino alla data di scadenza.

Per informazioni

Ufficio passaporti - Questura di Padova

piazzetta G. Palatucci, 5 - Padova

telefono 049 833111

sito Questura di Padova - www.poliziadistato.it

Link

Ulteriori info web