Rinnovo della patente di guida: tutte le informazioni

Per il rinnovo della patente di guida è necessario sottoporsi a visita medica. Nel caso in cui la patente sia scaduta, al momento della visita è inoltre necessario presentare un documento di identità valido.

Passaggi per il rinnovo della patente

Documentazione necessaria per la visita della patente

Dove

Le visite mediche possono essere effettuate presso il Dipartimento di prevenzione, servizio di igiene e sanità pubblica dell'Ulss 16, in via Ospedale, 22 - Padova. Telefono 049 8214239; prenotazioni telefoniche al numero 840 000664.

Modalità

Dove fare la visita medica a Padova

Le visite mediche possono essere effettuate presso il:

Dipartimento di prevenzione, servizio di igiene e sanità pubblica dell'Ulss 16

via Ospedale, 22 - Padova

telefono 049 8214239; prenotazioni telefoniche al numero 840 000664

Casi Particolari

Le visite mediche devono essere effettuate dalla Commissione medica locale nei casi di:

- certificati medici per persone affette da deficit visivi, uditivi, minorazioni degli arti, colonna vertebrale, anomalie somatiche, malattie cardiovascolari, metaboliche, del sistema nervoso ecc;

- visite di revisione disposte dal Prefetto e/o dal Dipartimento dei trasporti terrestri (a seguito di incidenti stradali e di controlli);

- visite per la conferma della patente superiore, conducenti che hanno superato i limiti di età (60 anni per titolari id patente D1 - D1E - D - DE per i i titolari di patente C - CE).

Per informazioni: Commissione medica locale

segreteria presso Dipartimento di prevenzione, servizio di igiene e sanità pubblica

via Ospedale, 22 - Padova

orario sportello unico per la consegna delle domande e per la prenotazione: da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 11.

Costi

Al momento della visita è necessario portare l'attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) ed una marca da bollo di € 16. Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia all'interessato il certificato medico con la marca da bollo e invia comunicazione della conferma di validità al ministero dei Trasporti.

Consegna

Successivamente il ministero spedisce al domicilio dell'interessato un tagliando adesivo che attesta la validità della patente di guida. Il tagliando deve essere applicato sul documento. Per avere informazioni sullo stato della pratica è possibile contattare il numero verde 800 232323.

Informazioni

Commissione medica locale, segreteria presso Dipartimento di prevenzione, servizio di igiene e sanità pubblica di via Ospedale, 22, a Padova. Orario sportello unico per la consegna delle domande e per la prenotazione: da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 11.

Ulteriori info web

https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=387

https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=881

https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=878