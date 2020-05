Bando caldaie: prorogato il termine per la presentazione della richiesta di liquidazione

La comunicazione è apparsa nel sito della Provincia di Padova e proroga al 10 agosto il termine per la presentazione della richiesta di liquidazione.

Nel dettaglio:

“Viste le misure restrittive adottate dal Governo e dalla Regione per contrastare la diffusione del Coronavirus, con Determinazione provinciale n. 323 del 27 aprile 2020, è stato prorogato al 10 agosto 2020 il termine per la presentazione delle richieste di liquidazione da parte dei beneficiari, ammessi con Determinazione Dirigenziale n. 1045 di reg. del 14/11/2019, del “Bando per la concessione di contributi per la sostituzione di generatori di calore anno 2019”, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 101 di reg. del 17.07.2019.

Determinazione dirigenziale n. 323 del 27 aprile 2020

Bando Caldaie“

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Info web

https://www.provincia.pd.it/bando-caldaie-prorogato-al-10-agosto-termine-presentazione-della-richiesta-di-liquidazione-ammessi