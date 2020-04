Emergenza Covid19: come richiedere i buoni spesa per i residenti a Polverara

È possibile dal 3 aprile fare richiesta per buoni spesa alimentari per tutti i nuclei familiari o persone singole residenti nel Comune di Polverara che versino in condizioni di disagio economico derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Tutte le informazioni necessarie:

1) L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail all’indirizzo: segreteria@comune.polverara.pd.it accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e gli allegati indicati nel modello di autocertificazione, OPPURE può essere consegnata al protocollo comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30.

2) Le domande dovranno essere presentate entro le ore 24 del 06/04/2020.

3) La consegna dei buoni avverà tramite appuntamento fissato dal comune stesso.

«Tutti insieme ne usciremo»

«In questo momento di difficoltà per tutti – afferma Alice Bulgarello - vi invito a passare parola con i residenti del Comune che sapete essere in difficoltà, soprattutto con chi non ha accesso a internet. Per chi non ha la possibilità di stampare il modulo ne predisponiamo alcune copie da poter ritirare presso il Comune. Tutti insieme ne usciremo, con la solidarietà e senso di comunità che ci contraddistingue». Info ulteriori http://www.comune.polverara.pd.it/c028066/po/mostra_news.php?id=553&area=H

