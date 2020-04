5.500 piccoli ascoltatori: il successo della fiaba della buona notte del teatro stabile del Veneto

La storia di Veronico Il bambino che non riusciva a dormire scritta dal Premio Strega Tiziano Scarpa per la rubrica Sogni d’oro di “Una stagione sul sofà” del Teatro Stabile del Veneto, ha accompagnato la buona notte di oltre 5.500 piccoli ascoltatori e delle loro famiglie nelle serate più intense della quarantena e ha aiutato a liberare la fantasia di 1.200 giovanissimi lettori che hanno scaricato il testo dal sito dello Stabile Veneto non solo per leggerlo ma anche per colorarlo.

I colori dei bambini

Molti i bambini che da tutta Italia hanno dato prova di grande creatività colorando e arricchendo i ritratti dei sette personaggi principali della fiaba realizzati per l’occasione dall’artista, fumettista e designer Massimo Giacon, e che hanno voluto ringraziare, con la complicità dei loro genitori, lo scrittore veneziano e la famiglia dello Stabile, restituendo e condividendo le loro “opere” via e-mail.

Il protagonista: Veronico

L’interesse per le avventure del bambino dal nome bizzarro Veronico è stato inoltre dimostrato dalle oltre 120mila visualizzazioni ottenute dal video postato sui canali social dello Stabile Veneto in cui lo scrittore e drammaturgo Scarpa spiega la nascita del progetto e il desiderio di aiutare le famiglie a combattere la noia delle giornate in casa.

Tiziano Scarpa

Tiziano Scarpa, vincitore del premio Strega 2009 con il libro Stabat mater edito da Einaudi, ha infatti accolto l’invito del Teatro Stabile del Veneto a leggere una storia, provando a scrivere una favola tutta nuova per “Sogni d’oro” tra le rubriche più apprezzate del palinsesto digitale ideato dal Teatro veneto che ogni sera alle 21.00 augura la buonanotte ai più piccoli e alle loro famiglie con i podcast di favole e racconti letti da personaggi noti delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo.

Come riascoltare la fiaba

La favola, registrata in cinque podcast, della durata di circa 10 minuti ciascuno, è ancora disponibile sul sito del Teatro Stabile del Veneto e chiunque voglia potrà inviare le tavole colorate dai piccoli appassionati al Teatro scrivendo a comunicazione@teatrostabileveneto.it.