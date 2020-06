Centri estivi 2020 della città: informazioni utili

Per l’estate 2020, il Settore Servizi Scolastici ha ricercato la collaborazione di soggetti privati (Cooperative sociali, associazioni, società sportive) per l'organizzazione dei centri estivi in città, da metà giugno fino all’inizio del prossimo anno scolastico, che offrano garanzie di flessibilità organizzativa e di qualità e richiedano rette contenute.

I centri estivi sono rivolti ai bambini/e e ai ragazzi/e di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Gestori centri estivi

Gestori convenzionati

I gestori convenzionati sono stati inseriti in un apposito Albo (approvato con determinazione n. 34 del 12/05/2020).

Albo gestori convenzionati

L’Albo potrebbe essere soggetto a modifiche (casi in cui viene accertato il mancato rispetto dei requisiti richiesti dal Comune da parte del gestore o per rinuncia di un gestore alla stipula della Convenzione con il Comune).

Le famiglie interessate devono contattare i singoli gestori per l’iscrizione e per tutte le informazioni necessarie.

Le famiglie che hanno i requisiti per presentare domanda di riduzione della retta o hanno necessità di richiedere l'assistenza per disabili devono seguire le indicazioni sotto riportate.

Elenco Centri Estivi Privati

Nella sezione "Link utili" di questa pagina è consultabile l'elenco dei centri estivi, aperti nel territorio comunale, che hanno comunicato l'apertura ai sensi dell'ordinanza regionale n. 55 del 29 maggio 2020.

Contributo comunale alle famiglie: moduli e tempi

Il Comune contribuisce al pagamento delle rette di iscrizione ai centri estivi, organizzati dai gestori iscritti all’Albo, garantendo il rispetto di alcune modalità:

le famiglie residenti nel Comune di Padova, con Isee fino a 6.000,00 euro, vengono sicuramente ammesse al contributo, purchè ne facciano domanda;

fino a 6.000,00 euro, vengono sicuramente ammesse al contributo, purchè ne facciano domanda; le famiglie residenti nel Comune di Padova, con Isee compreso fra 6.000,01 e 8.500 euro, vengono ordinate secondo il valore crescente dell’Isee e ammesse al contributo fino a esaurimento della disponibilità economica.

Il contributo ammonta a:

40 euro a settimana, per un massimo di quattro settimane, per la frequenza del centro estivo con il servizio mensa,

20 euro a settimana, per un massimo di quattro settimane, senza servizio mensa.

Il contributo viene pagato dal Comune ai gestori dei centri che si sono impegnati ad applicare, alle famiglie beneficiarie, una riduzione di retta.

Le famiglie interessate devono presentare domanda di contributo, inviandola esclusivamente via mail all'indirizzo centriestivi3.14@comune.padova.it, entro il 15 giugno 2020 (termine perentorio a pena esclusione della domanda).

modulo domanda contributo per le scuole dell' infanzia, primarie e secondarie di I grado.

Assistenza disabili

I gestori iscritti all’Albo si sono impegnati ad accogliere, presso i propri centri estivi, ragazzi disabili; in alcune sedi tuttavia possono essere presenti barriere architettoniche (come indicato nell'albo dei gestori convenzionati).

Per i ragazzi che, nel corso dell’anno scolastico, abbiano fruito del sostegno dell’Ulss e che si iscrivano a un centro estivo convenzionato, il Comune è disponibile ad integrare l’assegnazione del personale di sostegno Ulss nel periodo estivo, per un periodo massimo di quattro settimane.

Le famiglie interessate devono presentare domanda di sostegno, al Settore Servizi Scolastici, esclusivamente via mail all'indirizzo centriestivi3.14@comune.padova.it, entro il 15 giugno 2020 (termine perentorio a pena esclusione domanda). modulo richiesta sostegno scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Riferimenti

ufficio interventi educativi - Settore Servizi Scolastici

Luogo via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova

Telefono 049 8204024 - 4025 - 4026 - 4027 - 4064

Email pedagogico.serviziscolastici@comune.padova.it

Link utili

Elenco centri estivi attivati nel territorio del comune di Padova

