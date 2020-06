Centro di accoglienza per senza fissa dimora a Padova

Le persone senzatetto, senza casa o senza fissa dimora, sono persone che per lungo tempo non hanno un luogo fisso di residenza. Spesso vivono in povertà estrema, in una condizione di disagio legato prima di tutto alla mancanza di una casa come luogo intimo e di rifugio.

Anche a Padova ci sono molte persone che vivono in questa situazione, e in città ci sono diversi centri di accoglienza a cui si possono rivolgere per ottenere un letto o un pasto caldo.

A chi rivolgersi a Padova

Servizi sociali del Comune di Padova gestione pronto intervento sociale

via del Carmine 13, Padova

Tram fermata ‘Eremitani’

Tel. 049/8205933

Accoglienza all’Asilo notturno e convenzione per accoglienze in altre strutture o alloggi

Per le richieste di accoglienza:

martedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30 per i cittadini italiani e stranieri maggiorenni

Tutti i dettagli qui https://www.padovanet.it/informazione/settore-servizi-sociali

Dove dormire a Padova

Asilo Notturno

via del Torresino, 4

autobus n. 3 - 12

gestione: cooperativa COSEP

Orari: periodo invernale (1° novembre - 31 marzo) ingresso dalle 17.30, uscita entro le 9 del mattino;

periodo estivo (1° aprile - 31 ottobre) ingresso dalle 18.30, uscita entro le 9

Tutte le info qui https://www.padovanet.it/informazione/accoglienza-presso-la-struttura-asilo-notturno

Caritas diocesana - in collaborazione con associazione Adam Onlus

Via Francesco Antonio Bonporti, 8

Tel. 049/8771725

Orari: lunedì 9.30-12 ; martedì 16-18,00; mercoledì 9 -11; venerdì 9.30-12

(uomini e donne senza fissa dimora)

Progetto ‘La strada verso casa’

La Caritas Diocesana, con il mese di ottobre 2014,

ha avviato una modalità nuova e integrata – rispetto

a esperienze già attive – di accoglienza immediata in appartamento per uomini senza dimora, che prevede

un percorso di accompagnamento individuale a rinforzo dell’intero progetto di integrazione sociale. Il progetto prende spunto dall’HOUSING FIRST e parte dalla consapevolezza che le disuguaglianze sociali costituiscono un potente fattore di disparità.

Progetto ‘A braccia aperte’

Il progetto mira a dare accoglienza a donne in situazione di marginalità grave. Questo servizio, attivo da anni, accoglie donne presso Centro Mondo Amico e presso la parrocchia di Madonna Pellegrina. L’idea è quella di offrire alle donne un sostegno verso percorsi di reinserimento sociale.

Tutte le info qui http://www.caritas.diocesipadova.it/opere-diocesane/senza-dimora/

La casa a colori

via del Commissario, 42

autobus n. 3

Tel. 049/8808014

Contributo variabile a seconda del servizio richiesto

Modalità di accesso: tramite invio da parte dei Servizi sociali.

Tutte le info al sito https://www.santegidio.org/authdownloads/guida_2019_Padova_Treviso_Venezia.pdf