Corsi pre-parto a Padova, ecco dove farli

Prepararsi ad avere un bambino è importante, e bisogna farlo affidandosi solo a seri professionisti. In ospedale o grazie al proprio medico di base è possibile avere tutte le informazioni utili, ma vediamo insieme cosa è un corso pre-parto e a cosa serve...

Come funziona un corso pre parto?

Le tematiche che si affrontano sono molte, dalle tecniche per rispondere al meglio agli stimoli durante il travaglio e all’anestesia epidurale, passando per la caduta del cordone ombelicale e la cura del bambino. Inoltre, verranno trattati i temi dell'alimentazione, nozioni su come avviene il parto cesareo, allattamento, massaggio neonatale e anticoliche, svezzamento e così via. Insomma, un ricco insieme di informazioni che non riguardano solo il periodo prenatale e il parto, ma anche i primi mesi di vita del bambino, in modo da essere pronte per ogni circostanza.

Quale corso corso scegliere a Padova?

In Divisione Ostetrica, come specificato nell'alleggato qui, c’è la possibilità di partecipare a due tipologie di corso:

“Tradizionale”, improntato sul training autogeno respiratorio (RAT), svolto all’interno della Divisione Ostetrica;

“Dinamico”, che si articola in incontri presso la Divisione Ostetrica e in piscina termale, tenuti da ostetriche della Divisione che insegnano alle gestanti esercizi di respirazione e rilassamento in acqua. Durante i percorsi è previsto un incontro per conoscere la sala parto.

In entrambi i corsi le figure professionali presenti sono l’ Ostetrica, il Ginecologo, il Pediatra, l’Anestesista e lo Psicologo. Il corso è convenzionato con il SSN.

Dove fare il corso a Padova?

La divisione Ostetrica dell'ospedale di Padova, offre la possibilitò di fare il corso pre-parto.

Qui i dettagli:

https://www.aopd.veneto.it/prest,5163

Camposampiero

Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Camposampiero. Qui tutte le info sul reparto.

Cittadella

Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cittadella. Qui tutte le info sul reparto.

Piove di Sacco

Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Piove di Sacco. Qui tutte le info sul reparto.

Padova sud

Ostetricia e ginecologia degli ospedali riuniti Padova sud. Qui tutte le info sul reparto.

Policlinico Abano Terme

Il Policlinico Abano Terme fa parte del Gruppo Policlinico Abano, società nata con l'intento di raggruppare realtà ospedaliere private e convenzionate di alto livello, dislocate in diverse regioni d'Italia. Qui tutte le sedi (sia a Padova, sia ad Abano).

Il reparto di Ostetricia offre alle future mamme la possibilità di partecipare a corsi di accompagnamento alla nascita per soddisfare l'esigenza di ogni donna di affrontare con serenità il momento della nascita.

I corsi, che vanno iniziati dalla 26° settimana di gestazione, sono composti da 5 incontri a cadenza settimanale. Si tratta di incontri prettamente teorici gestiti dagli specialisti che operano nel nostro reparto ovvero:

ginecologo , per conoscere tutte le tipologie di parto

, per conoscere tutte le tipologie di parto ostetrica , per parlare di travaglio, parto e post-partum, e promuovere l'allattamento al seno

, per parlare di travaglio, parto e post-partum, e promuovere l'allattamento al seno neonatologo , per informare sull'adattamento post-natale e l'alimentazione al seno del bambino

, per informare sull'adattamento post-natale e l'alimentazione al seno del bambino psicologa, per affrontare i cambiamenti psicologici che avvengono durante la gravidanza e il puerperio

Alle gestanti viene così offerta l'opportunità di conoscere la struttura ed il personale ostetrico preparandosi con serenità alla nascita del proprio bambino.

Ognuno dei professionisti che compongono lo staff è disponibile ad incontrare anche individualmente le gestanti, al fine di approfondire argomenti specifici o fugare dubbi e timori delle future mamme.

Albignasego

Poliambulatorio Elysium in via San Gregorio Barbarigo 9, 35020 Albignasego Tel.: 049-711631. Qui tutte le info al corso.

Consultori familiari a Padova

Ottenere delle risposte fornite da esperti e professionisti può essere un grande sollievo per la serenità delle future mamme e per acquisire maggiore consapevolezza e preparazione al grande giorno.

L'unità operativa semplice consultori familiari realizza servizi rivolti al singolo, alla coppia e alla famiglia, con i quali promuove la salute in tutti i suoi aspetti e contribuisce a prevenire le situazioni di disagio attraverso l'informazione e l'assistenza.

Al sito tutte le info necessarie.

Consultorio familiare distretto alta padovana

Al Consultorio si accede su appuntamento, senza impegnativa del medico di famiglia.

Il servizio è gratuito.

Afferenti ai Consultori Familiari vi sono i seguenti servizi:

Sedi e contatti

Per contattare l'area psicologica e sociale: 049 9822010 da lunedì a venerdì 9.00 - 13.30.

Servizio primi giorni distretti padova bacchiglione, terme colli e piovese

Il servizio svolge attività di consulenza individuale per l’allattamento, sostegno ai neo genitori, consulenze telefoniche, visite domiciliari, incontri di gruppo e corsi pre e post parto.

Vedi sedi e orari del Servizio Primi Giorni

Info web

https://www.aopd.veneto.it/prest,5163

https://www.aopd.veneto.it/all/sala_parto.pdf