Pubblicazioni di matrimonio: come si chiedono a Padova

Di seguito le informazioni e a chi rivolgersi a Padova per le pubblicazioni di matrimonio.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO ONLINE (Pubblicate all'Albo pretorio)

Come richiedere le pubblicazioni

Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio.

La pubblicazione di matrimonio si sviluppa in due fasi:

Fase istruttoria

Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, per l'avvio del procedimento - MODULO COMUNICAZIONE DATI.

Un modello viene compilato con i dati dello sposo e uno con i dati della sposa.

Entrambi i modelli possono essere:

consegnati all'ufficio matrimoni,

oppure

oppure trasmessi via email all'indirizzo matrimoni@comune.padova.it allegando copia del documento di identità in corso di validità.

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio detenuti da una Pubblica Amministrazione italiana.

In tutti gli altri casi, il cittadino dovrà produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.

Una volta in possesso dei documenti necessari, viene stabilita la data delle pubblicazioni matrimoniali.

Pubblicazione

Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (modulo di procura speciale) devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni e in tale sede viene concordata la data del matrimonio civile.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

Ulteriori documenti che devono essere prodotti dagli interessati

Riportiamo un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso:

MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto.

SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.

SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza .

. SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile.

SPOSI STRANIERI:

- per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980, certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;

- per i cittadini australiani, norvegesi, svedesi e statunitensi: vedi modulistica ;

- per i cittadini di altra cittadinanza vedi modulo " Nulla osta per i cittadini stranieri ".

Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza .

- per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980, certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal oppure dal Consolato straniero in Italia; - per i cittadini australiani, norvegesi, svedesi e statunitensi: vedi ; - per i cittadini di altra cittadinanza vedi modulo " ". Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del . SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

Durata delle pubblicazioni

Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi.

Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.

In caso di matrimonio religioso, l'ufficio matrimoni, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all'invio del certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione.

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.

In caso di necessità contattare l'ufficio matrimoni.

Costi

Per l'atto di pubblicazione sono necessarie una o più marche da bollo da 16 euro.

Normativa di riferimento

D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

C.c. artt. 84 e seguenti.

Riferimenti

ufficio matrimoni - Servizio Stato Civile - Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento - Comune di Padova

Luogo piazza dei Signori, 23 (ultimo piano) - 35139 Padova

Telefono 049 8205705 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 13:30)

Orario riceve solo su appuntamento

Email matrimoni@comune.padova.it

PEC statocivile@pec.comune.padova.it

Responsabile del procedimento dott.ssa Marina Caliaro

Sostituto del responsabile del procedimento dott.ssa Maria Luisa Ferretti

Informazioni

Matrimonio con rito religioso

Informazioni sulla celebrazione del matrimonio con rito religioso e sul matrimonio concordatario

Matrimonio con rito civile

Modalità e a chi rivolgersi

Regime patrimoniale dei coniugi

Informazioni sulle diverse modalità: comunione e separazione dei beni

