Liberi tutti! Ad Albignasego sport al parco per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni

Per l’intero mese di giugno il comune di Albignasego ha organizzato un fitto calendario di attività sportive dedicate a bambine e ragazzi all’aperto, in alcuni parchi cittadini. «Bambini e ragazzi, da mesi rinchiusi in casa, adesso potranno finalmente tornare a giocare all’aperto, insieme ad amici e coetanei» annuncia il sindaco di Albignasego. Filippo Giacinti, «pur rispettando scrupolosamente le limitazioni imposte dalla pandemia di Covid. Sono stati bravi, hanno subito più di tutti le necessarie limitazioni: adesso è il momento nel quale, finita la scuola, possano tornare a giocare in libertà».

La proposta

Dall’8 al 28 giugno, grazie alla disponibilità di sette associazioni sportive di Albignasego, bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni potranno svolgere gratuitamente attività motoria sportiva a corpo libero, in cinque parchi della Città di Albignasego, prenotandosi via mail in modo da regolare il numero di accessi.

Le attvità

L’associazione Il Sentiero sarà presente tutti i martedì pomeriggio al parco di via Moncenisio a San Giacomo, con due gruppi dedicati ai ragazzini dai 7 agli 11 anni e dai 12 ai 14 anni; Raso danza, invece, tutti i giovedì pomeriggio al parco Alvarez di Mandriola per bimbi dai 4 ai 6 anni e dai 7 ai 10; Sport team i giovedì pomeriggio al parco di via Mario a Carpanedo per bimbi da 6 a 11 anni; l’associazione Aska ogni sabato mattina, suddividendo i partecipanti in due gruppi (6-10 anni e 11-15 anni); Nik& e Boxe Albignasego proporranno attività motoria per ragazzi da 9 a 13 anni ogni domenica mattina al parco di via delle Foibe a San Tommaso; Basket Albignasego, infine, svolgerà attività motoria dal lunedì al giovedì pomeriggio al parco Giovani di via Milano per gruppi di ragazzi dai 6 ai 17 anni. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria scrivendo alle singole associazioni. Nei giorni in cui dovesse piovere, l’attività salterebbe e non verrebbe recuperata.

Un parco pronto ad accogliere

«Ringraziamo le associazioni per aver accolto la nostra proposta ed essersi rese disponibili ad organizzare le attività» aggiungono gli assessori Gregori Bottin, che segue le associazioni sportive, e Valentina Luise, con delega alla manutenzione dei parchi pubblici. «I nostri bimbi e ragazzi ritroveranno gli amici e dei parchi in ordine: abbiamo provveduto a tagliare l’erba e a passare con la disinfestazione delle zanzare. Nel corso delle attività, l’accesso ai parchi sarà regolato rispettando le regole e i distanziamenti di almeno due metri. Gli allenatori effettueranno un triage all’arrivo di bambini e ragazzi, misurando la temperatura e igienizzano loro le mani. Non ci saranno spogliatoi, ma angoli nei quali riporre i propri zainetti e si entrerà da un lato, per uscirepoi da un altro, per evitare assembramenti e promiscuità nell’ingresso e nell’uscita dal parco».