Le biblioteche aperte in città per studiare e lavorare da remoto

Nel territorio del Comune di Padova sono presenti numerose biblioteche e una emeroteca.

Le biblioteche sono distribuite nei vari quartieri ed offrono servizi di consultazione, lettura e prestito di libri e riviste.

Le modalità di accesso alle biblioteche sono descritte nelle pagine di dettaglio sotto riportate, riferite ad ogni biblioteca.

Biblioteche del Sistema bibliotecario urbano

Sono dette biblioteche del Sistema bibliotecario urbano tutte le biblioteche che condividono lo stesso catalogo, la cui dotazione libraria rientra nel catalogo del Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Padova.

CATALOGO ONLINE

Il Sistema bibliotecario urbano del Comune di Padova è composto dalla Biblioteca civica, da otto biblioteche decentrate nei quartieri e da una Emeroteca.

Elenco delle biblioteche suddiviso per quartiere

Centro storico

Biblioteca civica

Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova

telefono 049 8204811

Quartiere 2 Nord

Biblioteca Arcella-San Carlo

via Jacopo da Ponte, 7 - Padova; telefono 049 8204846

Quartiere 3 Est

Biblioteca Brenta-Venezia

via S. Marco, 300 - Padova; telefono 049 8204871

Biblioteca Forcellini-Camin

via Boccaccio, 80 - Padova; telefono 049 8204227

Quartiere 4 Sud-Est

Biblioteca Bassanello-Voltabarozzo

via dell'Orna, 21/a - Padova; telefono 049 8205037

Emeroteca S. Croce - S. Osvaldo

via d'Acquapendente 50/a, II piano - Padova; telefono 049 680366

Quartiere 5 Sud-Ovest

Biblioteca Savonarola

piazza Napoli, 40 - Padova; telefono 049 8204878

Quartiere 6 Ovest

Biblioteca Brentella

via Dal Piaz, 3 - Padova; telefono 049 8205067

Biblioteca Valsugana

via Astichello, 18 - Padova; telefono 049 8647015

Altre biblioteche del Comune di Padova

Centro di documentazione per le scuole dell'infanzia

Biblioteca Museo Bottacin​

Biblioteca dello sport

Le biblioteche universitarie

L’Università mette a disposizione degli studenti, dei docenti e di tutto il suo personale un vastissimo patrimonio bibliografico e informativo consistente in più di 1.500.000 volumi, 620.000 annate di periodici cartacei, oltre 61.000 riviste scientifiche in formato elettronico gratuite o a pagamento, più di 160.000 libri elettronici, 770 banche dati disciplinari e altri prodotti multimediali.

Questo importante patrimonio informativo e documentale è reso accessibile dalle biblioteche e dalla Biblioteca digitale che costituiscono il Sistema Bibliotecario di Ateneo.

I posti studio

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo offre anche aggiornamenti in tempo reale sulle biblioteche Unipd: la app Affluences permette infatti di visionare in ogni momento la percentuale di occupazione dei posti studio disponibili in ogni biblioteca dell’Università di Padova; offre informazioni su orari, localizzazione, news.

Le biblioteche dell’Ateneo sono aperte anche ai cittadini interessati.

Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo

Elenco delle biblioteche, mappe, recapiti e orari di apertura

Portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo

Per accedere alle risorse e ai servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo

Catalogo del sistema bibliotecario padovano

Maschera di ricerca del catalogo

Portale AIRE

Accesso integrato alle risorse elettroniche

Aule studio

Tutte le info su aule studio, dove sono e le aperture clicca qui.

Info web

https://www.padovanet.it/informazione/elenco-biblioteche-del-comune-di-padova

https://www.unipd.it/biblioteche

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

https://www.unipd.it/aule-studio