Comunità di recupero: indirizzi e numeri utili

I servizi per le Dipendenze si occupano di prevenzione, cura e riabilitazione da sostanze stupefacenti, alcol, tabacco e gioco d'azzardo patologico.

Forniscono informazioni, consulenza, assistenza e trattamenti alle persone e alle loro famiglie con problemi di dipendenza dalle sostanze psicoattive per migliorare la loro qualità di vita e ridurre l'incidenza delle patologie correlate, prevenire nei gruppi a rischio l'insorgenza di dipendenze patologiche e promuovere nella popolazione uno stile di vita sano e solido.

Alle persone in carico al servizio viene garantita la riservatezza e può essere richiesto l'anonimato. L'accesso è diretto senza impegnativa.

I servizi per le dipendenze sono organizzati in un Dipartimento, che conta due Unità Operative Complesse: Padova e Piove di Sacco, articolata in Unità Operativa Semplice Saccisica, e Alta e Bassa Padovana, articolata in Unità Operativa Semplice Alta Padovana.

Il Dipartimento per le Dipendenze si collega con le Organizzazioni pubbliche e private del territorio che, a vario titolo, si occupano delle problematiche legate alle dipendenze e delle complicanze psicosociali e sanitarie ad esse connesse. Rientra infatti tra i suoi compiti anche quello di facilitare la sinergia con i Distretti Sanitari, gli Ospedali, il Dipartimento di Salute Mentale, gli IAF (Infanzia, Adolescenza e Famiglia) e gli altri servizi specialistici, le istituzioni scolastiche, l'amministrazione penitenziaria, i Comuni del territorio e tutte le realtà locali, al fine realizzare interventi in rete il più aderenti possibili alle esigenze dei cittadini.

Destinatari

Possono usufruire dei servizi del Dipartimento persone e famiglie residenti nel territorio dell’ULSS 6, nonché cittadini residenti fuori territorio, ma domiciliati nell’ULSS 6. Le prestazioni vengono concordate con i rispettivi Servizi di competenza territoriale.

Si erogano anche le prestazioni essenziali previste dalla legge a favore degli extracomunitari irregolari.

Attività

Le 2 Unità Operative, Padova e Piove di Sacco e Alta e Bassa Padovana, svolgono le seguenti attività:

Prevenzione:

educazione e promozione della salute rivolta a insegnanti, alunni e genitori nelle scuole di ogni ordine a grado

sensibilizzazione, informazione e formazione rivolti a Istituzioni Scolastiche, contesti lavorativi, Enti, Associazioni, Parrocchie, in materia di sostanze psicoattive, di gioco d'azzardo patologico e di tabagismo

counselling negli Istituti Scolastici Superiori (C.I.C. Centro Informazione e Consulenza) rivolto agli studenti, ai genitori, agli insegnanti e al personale A.T.A.

servizio di consulenza e di valutazione del rischio di primo livello per le figure di riferimento in grado di individuare i primi segnali di avvicinamento alle sostanze o i primi comportamenti a rischio di dipendenza da parte dei ragazzi (dai 13 ai 29 anni).

Cura e riabilitazione:

analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche di utenti che usano, abusano o dipendono da sostanze psicoattive legali e illegali, da gioco di azzardo patologico e tabagismo

diagnosi e accertamento degli stati di uso, abuso e dipendenza da sostanze psicoattive legali ed illegali attraverso accertamenti clinici e di laboratorio

individuazione, proposta e attuazione di programmi terapeutici integrati comprendenti trattamenti medici, psicoterapici, sociali e educativo-riabilitativi, anche con l’eventuale inserimento in Comunità Terapeutiche accreditate o in gruppi di auto-aiuto presenti nel territorio

riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in trattamento

presa in carico di utenti segnalati dall'Ufficio Territoriale del Governo e di utenti con obblighi giudiziari

accertamento di secondo livello, su segnalazione del Medico Competente, dell'uso di sostanze psicoattive illegali nei lavoratori con mansioni a rischio

certificazioni su invio della Commissione Medica Locale ai fini del rilascio dell'idoneità alla patente di guida (prestazione a pagamento).

Comunità terapeutiche

La Comunità terapeutica per la riabilitazione e il reinserimento sociale di tossicodipendenti è una struttura residenziale e/o semiresidenziale che ha il compito di promuovere e sostenere lo sviluppo di un approccio culturale, metodologico e operativo rivolto alla tutela e alla promozione della persona tossicodipendente, della famiglia e di tutta la comunità al centro di queste relazioni; contribuisce poi costruire un quadro aggiornato di conoscenze sulle tema; promuove forme di collaborazione sempre nuove tra aziende sociosanitarie locali, enti locali, terzo settore e tutti gli attori sociali che operano in quest ambito.

Elenco degli enti gestori delle Comunità terapeutiche

Nel dettagli a Padova

Noi Assoc. Famiglie Contro l'Emarginazione la Droga

Via C. Cremonino, 38

35124 Padova (PD)

049/684696 049/684696

noi_associazione@libero.it

http://www.noiassociazione.org/noi/node/8

Coop. Soc. TERR.A. - Idee e servizi di animazione nel territorio

Via Orus, 4

35129 Padova (PD)

049/8725010 049/8725010

amministrazione@coopterra.it

https://www.coopterra.it/

Comunità San Francesco ONLUS

Via Sottomonte 3

35043 Monselice (PD)

0429/783144 0429/783036

info@comunitasanfrancesco.org

http://www.covest.it/view_page.php?id=1

