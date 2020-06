I Consultori familiari a Padova e provincia: elenco indirizzi e servizi

Il Consultorio Familiare è un servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili, prevalentemente rivolto alla salute della donna e della coppia.

Nel Consultorio lavorano psicologi, assistenti sociali e sanitari, ostetriche, ginecologi e pediatri.

Presso il Consultorio possono essere richieste le seguenti prestazioni:

- consulenze psicologiche e sociali (individuali, familiari, di coppia e a minori)

- consulenze e terapie sessuali

- consulenza ed assistenza sanitaria e psico-sociale per gravidanza, contraccezione, sterilità ed interruzione volontaria di gravidanza

- consulenze per la diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale e delle malattie sessualmente trasmesse

- consulenze per problemi legati alla menopausa

- consulenze agli adolescenti

- controlli della salute e dell'accrescimento del bambino.

Le sedi a Padova e provincia:

Comune ASL Denominazione Indirizzo Telefono Sito ABANO TERME AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONSULTORIO FAM. ABANO TERME VIA STELLA , 16 - 35031 - ABANO TERME - PD 0498217162 WWW.AULSS6.VENETO.IT ABANO TERME AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PEDIATRIA DI COMUNITA' ABANO TERME VIA STELLA, 16 - 35031 - ABANO TERME - PD 0498217155 WWW.AULSS6.VENETO.IT ALBIGNASEGO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PEDIATRIA DI COMUNITA' DI ALBIGNASEGO VIA DON SCHIAVON, 2 - 35020 - ALBIGNASEGO - PD 049711718 WWW.AULSS6.VENETO.IT ALBIGNASEGO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. DI LOGOPEDIA DI ALBIGNASEGO VIA DON SCHIAVON, 2 - 35020 - ALBIGNASEGO - PD 049711118 WWW.AULSS6.VENETO.IT ALBIGNASEGO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONS. FAMILIARE -ALBIGNASEGO VIA DON SCHIAVON, 2 - 35020 - ALBIGNASEGO - PD 049712689 WWW.AULSS6.VENETO.IT ALBIGNASEGO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. NPI E PSICOLOGIA DI ALBIGNASEGO VIA DON SCHIAVON, 2 - 35020 - ALBIGNASEGO - PD 049711876 WWW.AULSS6.VENETO.IT CADONEGHE AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. NPI E PSICOLOGIA DI CADONEGHE VIA GRAMSCI, 57 - 35010 - CADONEGHE - PD 049701270 WWW.AULSS6.VENETO.IT CADONEGHE AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PEDIATRIA DI COMUNITA' DI CADONEGHE VIA GRAMSCI, 57 - 35010 - CADONEGHE - PD 049701160 WWW.AULSS6.VENETO.IT CADONEGHE AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONS. FAM. -CADONEGHE VIA GRAMSCI, 57 - 35010 - CADONEGHE - PD 049700322 WWW.AULSS6.VENETO.IT CADONEGHE AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB.DI LOGOPEDIA DI CADONEGHE VIA GRAMSCI, 57 - 35010 - CADONEGHE - PD 049701270 WWW.AULSS6.VENETO.IT CAMPOSAMPIERO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONSULTORIO FAM. CAMPOSAMPIERO c/o Centro socio sanitario "Guido de Rossignoli", Via Cao del Mondo, 1 - 35012 - CAMPOSAMPIERO - PD 0499822027 WWW.AULSS6.VENETO.IT CITTADELLA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONSULTORIO FAM. CITTADELLA c/o Centro Le Torri, Via N. Copernico 2/A - 35013 - CITTADELLA - PD 0499823147 WWW.AULSS6.VENETO.IT CONSELVE AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA D SIAP CONSULT. FAM. CONSELVE VIA V. EMANUELE II, 22 - 35026 - CONSELVE - PD 0499598165 WWW.AULSS6.VENETO.IT ESTE AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA D SIAP CONSULT. FAM. ESTE VIA SETTABILE, 39 - 35042 - ESTE - PD 0429618309 WWW.AULSS6.VENETO.IT LIMENA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PEDIATRIA DI COMUNITA' DI LIMENA VIA VERDI, 73 - 35010 - LIMENA - PD 049768900 WWW.AULSS6.VENETO.IT LIMENA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. DI LOGOPEDIA DI LIMENA VIA VERDI, 73 - 35010 - LIMENA - PD 049768900 WWW.AULSS6.VENETO.IT LIMENA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. NPI E PSICOLOGIA DI LIMENA VIA VERDI, 73 - 35010 - LIMENA - PD 049768900 WWW.AULSS6.VENETO.IT MASERA' DI PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PEDIATRIA DI COMUNITA' DI MASERA' VIA CONSELVANA, 110 - 35020 - MASERA' DI PADOVA - PD 0498862543 WWW.AULSS6.VENETO.IT MONSELICE AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA D SIAP CONSULT. FAM. MONSELICE VIA G. MARCONI 19 - 35043 - MONSELICE - PD 0429788234 WWW.AULSS6.VENETO.IT MONTAGNANA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA D SIAP CONSULT. FAM. MONTAGNANA VIA OSPEDALE, 3 - 35044 - MONTAGNANA - PD 0429808679 WWW.AULSS6.VENETO.IT NOVENTA PADOVANA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PEDIATRIA DI COMUNITA' DI NOVENTA PADOVANA VIA ROMA, 18 - 35027 - NOVENTA PADOVANA - PD 0498930864 WWW.AULSS6.VENETO.IT NOVENTA PADOVANA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONS. FAMILIARE - NOVENTA VIA ROMA, 18 - 35027 - NOVENTA PADOVANA - PD 049628019 WWW.AULSS6.VENETO.IT NOVENTA PADOVANA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. NPI E PSICOLOGIA DI NOVENTA PADOVANA VIA ROMA, 18 - 35027 - NOVENTA PADOVANA - PD 049629272 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB.DI LOGOPEDIA DI NOVENTA PD VIA ROMA, 18 - 35027 - PADOVA - PD 0498930864 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. NPI E PSICOLOGIA DI VIA PIOVESE VIA PIOVESE, 74 - 35127 - PADOVA - PD 0498035259 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. NPI E PSICOLOGIA VIA SCROVEGNI VIA SCROVEGNI,12 - 35131 - PADOVA - PD 0498215429 www.aulss6.veneto.it PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. LOGOPEDIA VIA SCROVEGNI VIA SCROVEGNI, 12 - 35131 - PADOVA - PD 0498215429 www.aulss6.veneto.it PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. DI LOGOPEDIA DI V. PIOVESE VIA PIOVESE, 74 - 35127 - PADOVA - PD 049750842 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA U.O.C. NEUROPSICH. INFANTILE VIA COLLI, 4 - 35136 - PADOVA - PD 0498217690 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONS. FAM. - PD V. PIOVESE VIA PIOVESE,74 - 35127 - PADOVA - PD 049758666 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PEDIATRIA DI COMUNITA' DI VIA PIOVESE VIA PIOVESE, 74 - 35127 - PADOVA - PD 049750611 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB.ATT.SCREENING-PDV.SCROVEGN VIA DEGLI SCROVEGNI, 12 - 35131 - PADOVA - PD 0498214143 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. DI LOGOGOPEDIA DI VIA DAL PIAZ VIA DAL PIAZ, 3 - 35136 - PADOVA - PD 0498723700 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB.DI LOGOPEDIA VIA TEMANZA, 1 - 35132 - PADOVA - PD 0498214901 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONS. FAM. -PD V.DAL PIAZ VIA DAL PIAZ, 3 - 35136 - PADOVA - PD 0498714755 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PEDIATRIA DI COMUNITA' DI V. BOCCACCIO VIA BOCCACCIO,80 - 35129 - PADOVA - PD 049754844 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. NPI E PSICOLOGIA DI V.FOSCOLO VIA UGO FOSCOLO, 7 - 35131 - PADOVA - PD 0498215417 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PEDIATRIA DI COMUNITA' VIA DEI COLLI VIA DEI COLLI - 35134 - PADOVA - PD 0498216108 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. NPI E PSICOLOGIA DI RUBANO VIA SPINELLI, 1 - 35030 - PADOVA - PD 049633298 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB.NPI E PSICOLOGIA DI V.DAL PIAZ VIA DAL PIAZ, 3 - 35136 - PADOVA - PD 0498724230 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONSULTORIO FAMILIARE PD VIA SCROVEGNI Via Scrovegni, 12 - 35131 - PADOVA - PD 0498808457 www.auls6.veneto.it PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONS. FAM. -PD VIA TEMANZA, 1 - 35132 - PADOVA - PD 0498214931 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. NPI E PSICOLOGIA VIA TEMANZA, 1 - 35132 - PADOVA - PD 0498214902 WWW.AULSS6.VENETO.IT PADOVA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PEDIATRIA DI COMUNITA' VIA TEMANZA - PADOVA VIA TEMANZA, 1 - 35132 - PADOVA - PD 0498214955 WWW.AULSS6.VENETO.IT PIAZZOLA SUL BRENTA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONSULTORIO FAM. PIAZZOLA VIA DEI CONTARINI - 35016 - PIAZZOLA SUL BRENTA - PD 0499697172 WWW.AULSS6.VENETO.IT PIOVE DI SACCO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONSULTORIO FAMILIARE DI PIOVE DI SACCO VIA S. ROCCO, N. 8 - 35028 - PIOVE DI SACCO - PD 0499718019 WWW.AULSS6.VENETO.IT PIOVE DI SACCO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PEDIATRIA DI COMUNITA' PIOVE DI SACCO VIA PIO X N. 12 - 35028 - PIOVE DI SACCO - PD 0499718330 WWW.AULSS6.VENETO.IT PIOVE DI SACCO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. NEUROPSICHIATRIA INF. E PSICOLOGIA PIOVE DI SACCO VIA PIO X N. 12 - 35028 - PIOVE DI SACCO - PD 0499718330 WWW.AULSS6.VENETO.IT RUBANO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PEDIATRIA DI COMUNITA' DI RUBANO VIA SPINELLI, 1 - 35030 - RUBANO - PD 0498216182 WWW.AULSS6.VENETO.IT RUBANO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. DI LOGOPEDIA DI RUBANO VIA SPINELLLI, 1 - 35030 - RUBANO - PD 0498216179 WWW.AULSS6.VENETO.IT RUBANO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONS. FAMILIARE - RUBANO VIA SPINELLI,1 - 35030 - RUBANO - PD 0498216186 WWW.AULSS6.VENETO.IT SAONARA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. NPI E PSICOLOGIA DI SELVAZZANO PIAZZA DE CLARICINI, 1 - 35030 - SAONARA - PD 049623422 WWW.AULSS6.VENETO.IT SELVAZZANO DENTRO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONS. FAMILIARE - SELVAZZANO PIAZZA DE' CLARICINI, 1 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO - PD 049620877 WWW.AULSS6.VENETO.IT SELVAZZANO DENTRO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. NPI E PSICOLOGIA DI TENCAROLA DI SELVAZZANO VIA PADOVA, 63 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO - PD 0498217151 WWW.AULSS6.VENETO.IT SELVAZZANO DENTRO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMBULATORIO DI LOGOPEDIA ABANO TERME VIA PADOVA, 63 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO - PD 0498216233 WWW.AULSS6.VENETO.IT SELVAZZANO DENTRO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PEDIATRIA DI COMUNITA' DI SELVAZZANO PIAZZA DE' CLARICINI, 1 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO - PD 049620877 WWW.AULSS6.VENETO.IT SELVAZZANO DENTRO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA AMB. DI LOGOPEDIA DI SELVAZZANO PIAZZA DE CLARICINI,1 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO - PD 049623422 WWW.AULSS6.VENETO.IT VIGONZA AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA CONSULTORIO FAM. VIGONZA Via Germania, 12/14 - 35010 - VIGONZA - PD 0498952426 WWW.AULSS6.VENETO.IT

Info web

https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=901

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioConsultoriDonna.jsp?lingua=italiano&idR=050&area=Salute%20donna&menu=vuoto