I Consultori familiari a Padova e provincia: elenco indirizzi e servizi
Tutti i servizi, le sedi e i contatti
Il Consultorio Familiare è un servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili, prevalentemente rivolto alla salute della donna e della coppia.
Nel Consultorio lavorano psicologi, assistenti sociali e sanitari, ostetriche, ginecologi e pediatri.
Presso il Consultorio possono essere richieste le seguenti prestazioni:
- consulenze psicologiche e sociali (individuali, familiari, di coppia e a minori)
- consulenze e terapie sessuali
- consulenza ed assistenza sanitaria e psico-sociale per gravidanza, contraccezione, sterilità ed interruzione volontaria di gravidanza
- consulenze per la diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale e delle malattie sessualmente trasmesse
- consulenze per problemi legati alla menopausa
- consulenze agli adolescenti
- controlli della salute e dell'accrescimento del bambino.
Le sedi a Padova e provincia:
|Comune
|ASL
|Denominazione
|Indirizzo
|Telefono
|Sito
|ABANO TERME
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONSULTORIO FAM. ABANO TERME
|VIA STELLA , 16 - 35031 - ABANO TERME - PD
|0498217162
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|ABANO TERME
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|PEDIATRIA DI COMUNITA' ABANO TERME
|VIA STELLA, 16 - 35031 - ABANO TERME - PD
|0498217155
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|ALBIGNASEGO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|PEDIATRIA DI COMUNITA' DI ALBIGNASEGO
|VIA DON SCHIAVON, 2 - 35020 - ALBIGNASEGO - PD
|049711718
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|ALBIGNASEGO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. DI LOGOPEDIA DI ALBIGNASEGO
|VIA DON SCHIAVON, 2 - 35020 - ALBIGNASEGO - PD
|049711118
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|ALBIGNASEGO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONS. FAMILIARE -ALBIGNASEGO
|VIA DON SCHIAVON, 2 - 35020 - ALBIGNASEGO - PD
|049712689
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|ALBIGNASEGO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. NPI E PSICOLOGIA DI ALBIGNASEGO
|VIA DON SCHIAVON, 2 - 35020 - ALBIGNASEGO - PD
|049711876
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|CADONEGHE
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. NPI E PSICOLOGIA DI CADONEGHE
|VIA GRAMSCI, 57 - 35010 - CADONEGHE - PD
|049701270
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|CADONEGHE
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|PEDIATRIA DI COMUNITA' DI CADONEGHE
|VIA GRAMSCI, 57 - 35010 - CADONEGHE - PD
|049701160
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|CADONEGHE
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONS. FAM. -CADONEGHE
|VIA GRAMSCI, 57 - 35010 - CADONEGHE - PD
|049700322
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|CADONEGHE
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB.DI LOGOPEDIA DI CADONEGHE
|VIA GRAMSCI, 57 - 35010 - CADONEGHE - PD
|049701270
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|CAMPOSAMPIERO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONSULTORIO FAM. CAMPOSAMPIERO
|c/o Centro socio sanitario "Guido de Rossignoli", Via Cao del Mondo, 1 - 35012 - CAMPOSAMPIERO - PD
|0499822027
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|CITTADELLA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONSULTORIO FAM. CITTADELLA
|c/o Centro Le Torri, Via N. Copernico 2/A - 35013 - CITTADELLA - PD
|0499823147
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|CONSELVE
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|D SIAP CONSULT. FAM. CONSELVE
|VIA V. EMANUELE II, 22 - 35026 - CONSELVE - PD
|0499598165
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|ESTE
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|D SIAP CONSULT. FAM. ESTE
|VIA SETTABILE, 39 - 35042 - ESTE - PD
|0429618309
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|LIMENA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|PEDIATRIA DI COMUNITA' DI LIMENA
|VIA VERDI, 73 - 35010 - LIMENA - PD
|049768900
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|LIMENA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. DI LOGOPEDIA DI LIMENA
|VIA VERDI, 73 - 35010 - LIMENA - PD
|049768900
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|LIMENA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. NPI E PSICOLOGIA DI LIMENA
|VIA VERDI, 73 - 35010 - LIMENA - PD
|049768900
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|MASERA' DI PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|PEDIATRIA DI COMUNITA' DI MASERA'
|VIA CONSELVANA, 110 - 35020 - MASERA' DI PADOVA - PD
|0498862543
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|MONSELICE
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|D SIAP CONSULT. FAM. MONSELICE
|VIA G. MARCONI 19 - 35043 - MONSELICE - PD
|0429788234
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|MONTAGNANA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|D SIAP CONSULT. FAM. MONTAGNANA
|VIA OSPEDALE, 3 - 35044 - MONTAGNANA - PD
|0429808679
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|NOVENTA PADOVANA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|PEDIATRIA DI COMUNITA' DI NOVENTA PADOVANA
|VIA ROMA, 18 - 35027 - NOVENTA PADOVANA - PD
|0498930864
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|NOVENTA PADOVANA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONS. FAMILIARE - NOVENTA
|VIA ROMA, 18 - 35027 - NOVENTA PADOVANA - PD
|049628019
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|NOVENTA PADOVANA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. NPI E PSICOLOGIA DI NOVENTA PADOVANA
|VIA ROMA, 18 - 35027 - NOVENTA PADOVANA - PD
|049629272
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB.DI LOGOPEDIA DI NOVENTA PD
|VIA ROMA, 18 - 35027 - PADOVA - PD
|0498930864
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. NPI E PSICOLOGIA DI VIA PIOVESE
|VIA PIOVESE, 74 - 35127 - PADOVA - PD
|0498035259
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. NPI E PSICOLOGIA VIA SCROVEGNI
|VIA SCROVEGNI,12 - 35131 - PADOVA - PD
|0498215429
|www.aulss6.veneto.it
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. LOGOPEDIA VIA SCROVEGNI
|VIA SCROVEGNI, 12 - 35131 - PADOVA - PD
|0498215429
|www.aulss6.veneto.it
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. DI LOGOPEDIA DI V. PIOVESE
|VIA PIOVESE, 74 - 35127 - PADOVA - PD
|049750842
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|U.O.C. NEUROPSICH. INFANTILE
|VIA COLLI, 4 - 35136 - PADOVA - PD
|0498217690
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONS. FAM. - PD V. PIOVESE
|VIA PIOVESE,74 - 35127 - PADOVA - PD
|049758666
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|PEDIATRIA DI COMUNITA' DI VIA PIOVESE
|VIA PIOVESE, 74 - 35127 - PADOVA - PD
|049750611
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB.ATT.SCREENING-PDV.SCROVEGN
|VIA DEGLI SCROVEGNI, 12 - 35131 - PADOVA - PD
|0498214143
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. DI LOGOGOPEDIA DI VIA DAL PIAZ
|VIA DAL PIAZ, 3 - 35136 - PADOVA - PD
|0498723700
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB.DI LOGOPEDIA
|VIA TEMANZA, 1 - 35132 - PADOVA - PD
|0498214901
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONS. FAM. -PD V.DAL PIAZ
|VIA DAL PIAZ, 3 - 35136 - PADOVA - PD
|0498714755
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|PEDIATRIA DI COMUNITA' DI V. BOCCACCIO
|VIA BOCCACCIO,80 - 35129 - PADOVA - PD
|049754844
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. NPI E PSICOLOGIA DI V.FOSCOLO
|VIA UGO FOSCOLO, 7 - 35131 - PADOVA - PD
|0498215417
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|PEDIATRIA DI COMUNITA' VIA DEI COLLI
|VIA DEI COLLI - 35134 - PADOVA - PD
|0498216108
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. NPI E PSICOLOGIA DI RUBANO
|VIA SPINELLI, 1 - 35030 - PADOVA - PD
|049633298
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB.NPI E PSICOLOGIA DI V.DAL PIAZ
|VIA DAL PIAZ, 3 - 35136 - PADOVA - PD
|0498724230
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONSULTORIO FAMILIARE PD VIA SCROVEGNI
|Via Scrovegni, 12 - 35131 - PADOVA - PD
|0498808457
|www.auls6.veneto.it
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONS. FAM. -PD
|VIA TEMANZA, 1 - 35132 - PADOVA - PD
|0498214931
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. NPI E PSICOLOGIA
|VIA TEMANZA, 1 - 35132 - PADOVA - PD
|0498214902
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PADOVA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|PEDIATRIA DI COMUNITA' VIA TEMANZA - PADOVA
|VIA TEMANZA, 1 - 35132 - PADOVA - PD
|0498214955
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PIAZZOLA SUL BRENTA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONSULTORIO FAM. PIAZZOLA
|VIA DEI CONTARINI - 35016 - PIAZZOLA SUL BRENTA - PD
|0499697172
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PIOVE DI SACCO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONSULTORIO FAMILIARE DI PIOVE DI SACCO
|VIA S. ROCCO, N. 8 - 35028 - PIOVE DI SACCO - PD
|0499718019
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PIOVE DI SACCO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|PEDIATRIA DI COMUNITA' PIOVE DI SACCO
|VIA PIO X N. 12 - 35028 - PIOVE DI SACCO - PD
|0499718330
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|PIOVE DI SACCO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. NEUROPSICHIATRIA INF. E PSICOLOGIA PIOVE DI SACCO
|VIA PIO X N. 12 - 35028 - PIOVE DI SACCO - PD
|0499718330
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|RUBANO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|PEDIATRIA DI COMUNITA' DI RUBANO
|VIA SPINELLI, 1 - 35030 - RUBANO - PD
|0498216182
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|RUBANO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. DI LOGOPEDIA DI RUBANO
|VIA SPINELLLI, 1 - 35030 - RUBANO - PD
|0498216179
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|RUBANO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONS. FAMILIARE - RUBANO
|VIA SPINELLI,1 - 35030 - RUBANO - PD
|0498216186
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|SAONARA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. NPI E PSICOLOGIA DI SELVAZZANO
|PIAZZA DE CLARICINI, 1 - 35030 - SAONARA - PD
|049623422
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|SELVAZZANO DENTRO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONS. FAMILIARE - SELVAZZANO
|PIAZZA DE' CLARICINI, 1 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO - PD
|049620877
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|SELVAZZANO DENTRO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. NPI E PSICOLOGIA DI TENCAROLA DI SELVAZZANO
|VIA PADOVA, 63 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO - PD
|0498217151
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|SELVAZZANO DENTRO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMBULATORIO DI LOGOPEDIA ABANO TERME
|VIA PADOVA, 63 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO - PD
|0498216233
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|SELVAZZANO DENTRO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|PEDIATRIA DI COMUNITA' DI SELVAZZANO
|PIAZZA DE' CLARICINI, 1 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO - PD
|049620877
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|SELVAZZANO DENTRO
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|AMB. DI LOGOPEDIA DI SELVAZZANO
|PIAZZA DE CLARICINI,1 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO - PD
|049623422
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
|VIGONZA
|AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
|CONSULTORIO FAM. VIGONZA
|Via Germania, 12/14 - 35010 - VIGONZA - PD
|0498952426
|WWW.AULSS6.VENETO.IT
Info web
https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=901
http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioConsultoriDonna.jsp?lingua=italiano&idR=050&area=Salute%20donna&menu=vuoto
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