Incontri di orientamento: "Cosa fare dopo il diploma?", tutti gli appuntamenti online

L'ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizza un ciclo di incontri online dedicati all'offerta formativa post diploma.

Vengono illustrati sia il percorso universitario che quello di alta specializzazione tecnica.

Approfondimenti su Progetto Giovani

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando, per ciascun incontro, l'apposito form online, disponibile nel programma.

L’incontro si svolge sulla piattaforma gratuita Zoom.

Il giorno dell'evento i partecipanti riceveranno via email il link per accedere all'incontro.

Programma

Giovedì 4 giugno, ore 17

"Le fondazioni Its Academy del Veneto"

Form d'iscrizione

"Le fondazioni Its Academy del Veneto" lunedì 8 giugno, ore 15.30

"Università Iuav di Venezia"

Form d'iscrizione

"Università Iuav di Venezia" giovedì 25 giugno, ore 17

"Università degli studi di Padova"

Form d'iscrizione

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani - area Informagiovani

via Altinate, 71 - 35121 Padova

telefono 049 8204742

email informagiovani@comune.padova.it

Info web

www.progettogiovani.pd.it/cosa-fare-dopo-il-diploma-incontri-di-orientamento/