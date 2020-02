Detour. Festival del cinema di viaggio cerca volontari

Detour. Festival del cinema di viaggio si sta preparando all’ottava edizione, che si svolgerà a Padova e Abano Terme dal 20 al 29 marzo 2020. Con l’occasione, il Festival è lieto di accogliere chiunque abbia voglia di mettere in gioco le proprie esperienze e la propria passione!

Per partecipare al Festival come volontario, è possibile compilare il form sul sito www.detourfilmfestival.com entro e non oltre domenica 23 febbraio. Sarà cura della Direzione contattare i partecipanti per fissare un colloquio conoscitivo.

I volontari saranno deputati ad una o più mansioni, in affiancamento a un responsabile di settore, secondo le proprie aspirazioni, competenze e disponibilità. Avranno l’opportunità di far parte di un progetto appassionante, di entrare in contatto con registi, attori e sceneggiatori, italiani e stranieri; avranno inoltre il compito di accogliere i visitatori, diventare un punto di riferimento per il pubblico, scattare fotografie dei momenti salienti e aiutare in prima linea lo staff tecnico nell’allestimento e nella gestione della sala e degli spazi del Festival.

Per ulteriori informazioni

www.detourfilmfestival.com