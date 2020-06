InformaGiovani: sede, contatti e orari di apertura a Padova

Informagiovani è il servizio di accoglienza, informazione e orientamento dell’Ufficio Progetto Giovani. Si rivolge ai giovani d’età compresa tra i 15 e i 35 anni e nasce allo scopo di orientare e informare, diffondere le opportunità, ampliare le possibilità di scelta dei ragazzi. Gli operatori possono aiutarti a trovare e selezionare tutte le informazioni di cui hai bisogno per scegliere consapevolmente:

percorsi di formazione;

opportunità di lavoro;

esperienze di mobilità internazionale;

attività di volontariato e per il tempo libero.

Attività e servizi

Alle consulenze individuali per la scrittura o la revisione del curriculum vitae, l’orientamento informativo per la ricerca attiva del lavoro e allo sportello Eurodesk d’informazione sulle opportunità e i finanziamenti comunitari per svolgere esperienze di stage, lavoro o volontariato internazionale, si aggiungono gli sportelli specialistici curati da giovani professionisti (commercialisti, avvocati ecc.).

Informagiovani è anche un luogo. Uno spazio per partecipare ai numerosi incontri pubblici che l’ufficio propone ogni settimana, conoscere nuove persone e culture imparando le lingue grazie ai tandem language learning con madrelingua internazionali, navigare in internet grazie alle postazioni fisse a disposizione dell’utenza o con i propri dispositivi, consultare quotidiani e riviste.

Contatti

Ufficio Progetto Giovani – Area Informagiovani

Coordinatore: Franco Berti

Sede: Centro Culturale Altinate/San Gaetano | Via Altinate, 71 – 35121 Padova

Orario: martedì, mercoledì e venerdì: 10 – 13 e 15 – 19; giovedì: 10 – 19; sabato: 10 – 13

Tel.: 049 8204742 | Fax: 049 8204747

Mail: informagiovani@comune.padova.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Info web

http://www.progettogiovani.pd.it/informagiovani/