Servizio civile a Padova: tutte le informazioni utili

Il Comune di Padova promuove i progetti di Servizio Civile Universale e Servizio Civile Regionale con il Comune di Padova e con i suoi enti partner.

L’Ufficio Progetto Giovani fornisce informazioni e orientamento in merito alle tematiche del Servizio Civile con particolare riferimento ai progetti attivati direttamente dal Comune di Padova. Per qualsiasi informazione, contattaci!

È possibile presentare la propria candidatura solo nei periodi di apertura dei bandi. Le date possono variare di anno in anno, pertanto non è possibile fornire indicazioni precise con largo anticipo.

Il Servizio Civile con il Comune di Padova

Da più di vent’anni il Comune di Padova è attivamente impegnato sul fronte del servizio civile. Inizialmente nell’impiego di obiettori di coscienza, a partire dal 2001, con la legge 64 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”, di volontari civili.

L’esperienza acquisita dagli operatori nel corso degli anni ha consentito al Comune di gestire fino a cento obiettori contemporaneamente. Contestualmente il Comune ha attivato all’interno di Progetto Giovani una serie di sportelli di consulenza di gruppo, individuale e telefonica in materia di servizio civile.

A partire dal 1999 l’ufficio Progetto Giovani si è dotato di uno staff gestionale dedicato esclusivamente al servizio civile, costituito da figure professionali nuove in questo settore: i tutor, divenuti obbligatori solo a partire dal 2003.

Nel 2002 ha avviato i primi due progetti sperimentali di Servizio Civile Nazionale per 6 volontari e, alla luce dei risultati raggiunti e del successo ottenuto, l’anno successivo ha potenziato l’offerta con quattro progetti rivolti a 30 volontari.

Negli anni successivi l’offerta di servizio civile del Comune è aumentata progressivamente, sia per quanto riguarda il numero di progetti attivi, sia per il numero di posti.

A partire dal 2006 il Comune di Padova ha siglato accordi di parternariato con 21 realtà del territorio provinciale, grazie al passaggio dalla terza alla seconda classe di accreditamento. In questo modo i volontari possono svolgere il loro servizio all’interno di enti come associazioni, comuni, fondazioni in tutta la provincia di Padova. Per il volontario questo significa la possibilità di scegliere fra più progetti e attività mantenendo lo stesso standard di qualità garantito dal Comune di Padova.

Nel 2017, con il dlgs n.40, il Servizio Civile da nazionale diventa universale, con l’obiettivo di renderlo un’esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano farla.

Il Comune di Padova realizza progetti di Servizio Civile Universale che impegnano i volontari presso l’Ufficio Progetto Giovani e presso il Settore Servizi Sociali. Alcuni progetti sono realizzati da enti parnter.

Per essere aggiornati sulla pubblicazione dei nuovi bandi di Servizio civile è possibile:

scrivere un’e-mail a informagiovani@comune.padova.it chiedendo di essere inseriti nel database “Un’e-mail che ti cambia la vita” . Gli operatori dell’ area Informagiovani comunicheranno tempestivamente l’apertura dei bandi;

chiedendo di essere inseriti nel database . Gli operatori dell’ comunicheranno tempestivamente l’apertura dei bandi; essere iscritti alla newsletter di Progetto Giovani, che aggiorna su tutte le attività dell’ufficio compresi i progetti di servizio civile.

