Dove fare volontariato: la mappa della città

Per iniziare un’attività di volontariato ci si può rivolgere direttamente alle associazioni e proporre la propria collaborazione. Di seguito tutte le informazioni utli dal sito di Progettogiovani che delinea con esattezza tutte le principali realtà presenti a Padova.

Associazioni a Padova

Per accedere alle liste complete delle associazioni che operano a Padova sono disponibili i registri online del Comune, della Provincia e della Regione:

www.padovanet.it : cliccando su Non profit si accede al registro comunale delle associazioni, suddivise per tipologia; oppure cliccando su Argomenti > Politiche sociali e dell’immigrazione > Progetti > Cooperative Sociali A e B si può consultare l’elenco delle Cooperative di tipo A,B,C,P;

: cliccando su Non profit si accede al registro comunale delle associazioni, suddivise per tipologia; oppure cliccando su Argomenti > Politiche sociali e dell’immigrazione > Progetti > Cooperative Sociali A e B si può consultare l’elenco delle Cooperative di tipo A,B,C,P; www.provincia.pd.it : cliccando su Archivio procedure > Registro provinciale delle libere forme associative si può consultare il registro provinciale delle associazioni;

: cliccando su Archivio procedure > Registro provinciale delle libere forme associative si può consultare il registro provinciale delle associazioni; www.servizisolidali.pd.it : il nome di una associazione? In che campo opera? Il volontariato a portata di mouse. Il servizio è stato possibile grazie alla collaborazione tra CSV, Caritas diocesana e Provincia di Padova;

: il nome di una associazione? In che campo opera? Il volontariato a portata di mouse. Il servizio è stato possibile grazie alla collaborazione tra CSV, Caritas diocesana e Provincia di Padova; www.regione.veneto.it: cliccando su Sociale, persona, casa e famiglia > Sociale > si trovano informazioni sulle Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione sociale, Cooperative Sociali e normative di riferimento.

Per conoscere iniziative, progetti e opportunità del mondo del volontariato può essere utile contattare il Centro Servizi Volontariato (CSV) (via Gradenigo, 10 | tel.: o49 8686849 | mail: info@csvpadova.org), oppure consultare il portale www.servizisolidali.pd.it, nato dalla collaborazione tra CSV, Caritas diocesana e Provincia di Padova.

Mappa on-line del volontariato padovano

Nuova banca dati delle oltre 5000 realtà no profit della provincia di Padova

Portale realizzato dal Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova, con la collaborazione della Provincia di Padova, della Caritas Diocesana, dell'Università di Padova e dell'Assessorato alla Partecipazione del Comune di Padova, nato in seguito ad una ricerca, realizzata nel corso del 2005/2006, che ha permesso di effettuare una mappatura del territorio padovano e di creare una classificazione delle organizzazioni che operano nel privato sociale e dei servizi che tali organizzazioni offrono.

Uno strumento utile per i cittadini, per reperire con facilità le associazioni e gli altri enti del privato sociale e capire i servizi offerti e per conoscere gli enti no profit, per le organizzazioni, al fine di condividere le conoscenze e i progetti attivi e creare una rete operativa di collegamento, per le istituzioni, per poter conoscere le realtà del privato sociale dell'intera provincia, conoscere i servizi offerti e favorire il coordinamento.

Per ulteriori informazioni consultare il sito

www.servizisolidali.pd.it

Associazioni nazionali e internazionali a Padova, solo qualche suggerimnto, l'elenco è indicativo.

Un piccolo elenco di associazioni nazionali e internazionali con una sede a Padova.

Amnesty international

Via Pietro Maroncelli, 65 – 35129 Padova

Tel.: 339 5036089

Mail: ai.venetotrentino@amnesty.it

Arci N.A.

Sede di Padova:

Viale IV Novembre, 19 – 35123 Padova

Tel.: 049 8805533 | 049 8805613

Fax: 049 8805614

Mail: padova@arci.it

ANOLF Associazione Nazionale Oltre Le Fontiere

Sede di Padova:

via del Carmine 3, 35137 Padova

tel. 049 8757855

E-mail: anolf@padovanet.it

Beati costruttori di pace

Sede di Padova:

via Da Tempo 2, 35131 Padova

tel. 049 8070522 – 340 4539749

fax 049 8070699

Croce rossa italiana

Comitato di Padova:

Via della Croce Rossa 130

35128 Padova

Tel. 049.8077640

Fax 049.775910

E-mail: cp.padova@cri.it

Web: www.cripadova.it

Emergency

Sede di Padova:

c/o Sala Ex Dazio – Riviera Paleocapa, 98 Ang. C. Moro – 35127 Padova

Tel.: 347 4657078

Mail: emergencypadova@hotmail.it

GAVCI Gruppo Autonomo di Volontariato Civile in Italia

Sede di Padova:

c/o Scuola Missionaria del S. Cuore – via del Commissario, 42/1 – 35124 Padova

Tel.: 320 7796146

Fax: 049 8828859

Mail: gavci@libero.it | Pec: gavci@pec.it

Responsabile: Francesca Buscaglia

Legambiente

Sede di Padova:

piazza caduti della Resistenza, 6 – 35141 Padova

Tel.: 049 8561212

Fax: 049 8562147

Mail: circolo@legambientepadova.it

LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli

Sede di Padova

c/o Parco dei Faggi – Via Vecchia 1 – Padova

Tel.: 049 8648957

Mail: padova@lipu.it

SCI Servizio Civile Internazionale

Sede di Padova:

c/o CLAC, via Cornaro, 1/b – 35128 Padova

Tel.: 389 6749213 (Silvano Danieli)

WWF

Sede di Padova:

via Cornaro 1/A – Padova

Tel.: 049 8074003

Fax: 049 8074003

Mail: padova@wwf.it

Info web

http://www.progettogiovani.pd.it/volontariato/associazioni-di-volontariato/

