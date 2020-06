Come aprire un b&b a Padova

Aprire un bed and breakfast a conduzione familiare è un'ottima soluzione per chi vuole avviare una propria attività.

Il B&B

Il B&B è una struttura ricettiva che nasce per ospitare persone in più locali, di conseguenza è soggetta a precise e scrupolose regole igienico-sanitarie e urbanistiche. Prima di aprire questo tipo di attività è necessario che tutti gli ambienti siano perfettamente in regola con gli impianti di luce e gas; in più, per quanto riguarda le camere ogni b&b deve rispettare i requisiti previsti dall'ordinamento regionale in tema di metrature delle stanze, numero massimo di camere e posti letto ecc.

Le indicazioni della Regione

Come conferma il sito della Regione, il bed & breakfast é una struttura ricettiva complementare, composta da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto.

Il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura.

Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari.

Apertura di un bed&breakfast

Per l’apertura è necessario:

che l’immobile abbia destinazione edilizia abitativa;

presentare una domanda di classificazione alla Regione;

alla Regione; presentare una SCIA al Comune, in caso di nuovo gestore;

comunicare i dati statistici sugli arrivi e presenze ospiti, in forma aggregata per provenienza, attraverso l’accesso ad un portale internet MT Web;

sugli arrivi e presenze ospiti, in forma aggregata per provenienza, attraverso l’accesso ad un portale internet MT Web; i B&B, nelle camere date agli ospiti, non hanno l'angolo cottura né la cucina.

Normativa di riferimento:

Articolo 27 della L.R. n. 11/2013;

DGR n. 419/2015 e s.m.i.

Info web

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune.

