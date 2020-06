Come registrarsi all'Agenzia delle Entrate

I servizi fiscali online dell'Agenzia delle Entrate sono una risorsa per dichiarare, consultare documentazioni, registrare o versare. Il sistema consente di evitare code agli sportelli presso una delle sedi fisiche ed usufruirne non è affatto complicato. Ecco una spiegazione semplice su come registrarsi sul sito dell'Agenzia delle Entrate in pochi passaggi.

Richiedere il codice pin

Il codice pin è un numero segreto che consente la registrazione al portale e l'accesso ai servizi personalizzati. Lo si può richiedere online cliccando su questo link fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Qui si può scegliere il servizio d'interesse tra i due disponibili, semplicemente cliccandoci sopra. Il primo è "registrazione a Fisconline", dedicato a tutti gli italiani, inclusi i contribuenti residenti all'estero, società ed enti che abbiano esigenza di consegnare il modello 770 per un numero non superiore a 20 soggetti e che non siano abilitati ad Entratel, come riportato nel sito dell'Agenzia. Il secondo servizio al quale è "Entratel", per chi deve trasmettere per via telematica atti e dichiarazioni, ovvero persone che devono presentare il modello 770 per un numero maggiore a 20 soggetti, per gli intermediari come Caf, professionisti e associazioni di categoria, così come indicato nella pagina di riferimento sopraccitata. Il servizio è rivolto anche a: Poste Italiane, per la dichiarazioni di propria pertinenza e per quelle trasmesse dai contribuenti tramite sportello, alle società che inviano la documentazione riguardante le società del gruppo di cui fanno parte, alle Amministrazioni dello Stato e, infine, agli intermediari e ai soggetti delegati per la registrazione dei contratti di locazione. Una volta inseriti i dati relativi all'ultima dichiarazione presentata, si passa alla fase successiva.

La Password

Nella pagina informativa delle Agenzia delle Entrate, leggerete che, una volta effettuata la procedura guidata, si riceverà istantaneamente la prima parte del pin.

Riguardo la password iniziale e la seconda metà del codice, bisognerà attendere la loro ricezione via posta presso il proprio domicilio. Se invece possedete la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), in questo caso si riceve subito sia il codice pin per intero, sia la password iniziale. Una volta completata la procedura ed entrati in possesso di tutti i dati, si potrà accedere all'area riservata. Per accedere alla pagina di login dei servizi dell'Agenzia delle Entrate, è sufficiente cliccare qui ed inserire nome utente, password e codice pin.

Una volta completato il procedimento di registrazione e ricevuti pin e password per intero, dopo aver verificato il loro funzionamento attraverso il primo accesso all'area riservata, è importante custodire i dati in un luogo sicuro. Nel caso non ricordiate i dati, sarà necessario richiedere nuovamente le credenziali. In che modo? Andando nuovamente nella pagina di login e cliccare su "hai smarrito le credenziali?" rintracciabile sotto il form in cui si inseriscono i dati d'accesso al servizio.

Padova

Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalla Direzione Provinciale di Padovava articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CITTADELLA, ESTE, PADOVA, PADOVA - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva.

https://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/lista.htm?m=2&pr=PD