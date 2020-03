Servizio di consegna a domicilio: la guida online al delivery

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Arriva la prima guida online al delivery, realizzata da IlGolosario Ristoranti di Paolo Massobrio e Marco Gatti. Un’iniziativa per rinnovare la propria vicinanza a un settore particolarmente colpito come quello della ristorazione, che si concretizza con l'idea di "fare rete" creando uno strumento gratuito e accessibile a tutti che permetterà di consultare sulle pagine de ilGolosario.it l'elenco dei ristoranti di tutta Italia (ma anche botteghe) che offrono ai clienti il servizio di consegna a domicilio o che si sono attivati con altre iniziative, nel rispetto delle normative vigenti.

La guida pubblicata sarà in continuo aggiornamento e permetterà a chi si trova nelle aree dove sono situati i locali, di prendere immediatamente contatto.

Dai momenti di crisi, nascono sempre nuove idee. E' questa lo spunto da cui Paolo Massobrio e la redazione de ilGolosario.it sono partiti per affrontare l'emergenza legata alla diffusione del Covid-19, sfruttando l'enorme potenziale della comunicazione via web.

Complice il recente restyling de ilGolosario.it, rinnovato nella grafica e nelle funzionalità, il portale del gusto è stato potenziato nei contenuti, attraverso l'introduzione di nuove rubriche e approfondimenti che quotidianamente accompagnano i lettori, intrattenendoli e rendendo meno gravoso l'isolamento domestico.

Dai consigli per conservare la spesa ai suggerimenti per affrontare al meglio la quarantena, anche con i più piccoli; dalle lezioni di degustazione di Paolo Massobrio e Marco Gatti con "L'Ascolto del Vino" ai nuovi format de "La Ricetta e il Pensiero della sera", pensati per regalare spunti di riflessione e ricette da replicare in cucina e realizzati con i preziosi contributi dei ristoratori e dei lettori del Golosario.

Senza dimenticare La Circolare, il diario di Paolo Massobrio pubblicato online nel mese di marzo e aggiornato settimanalmente sulle pagine del portale.

Tutti gli aggiornamenti e le novità sono pubblicate ogni giorno www.ilgolosario.it

Clicca qui per consultare la Guida al Delivery"