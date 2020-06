Sportello unico per le attività produttive: cosa è e come funziona

Il Suap è uno strumento pensato per semplificare le relazioni tra le imprese, i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione e per la gestione di tutte le pratiche che riguardano le attività produttive.

Attraverso lo Sportello Suap, le imprese possono ottenere tutte le informazioni utili per la realizzazione e la modifica dell'insediamento e per il successivo avvio ed esercizio delle attività economiche di loro interesse.

Le pratiche relative a procedimenti del Suap devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale impresainungiorno.gov.it.

In evidenza

Per mantenere la distinzione tra le pratiche relative al Suap e quelle relative al Sue il portale richiede, nella sezione “Compilazione della domanda telematica – tipologia di attività edilizia”, di spuntare “Trattasi di attività svolta da privato cittadino”.

Dettagli Procedimenti Suap

Come reperire informazioni per realizzare, modificare, avviare attività produttive, consultare la modulistica, le normative e i regolamenti

Come reperire informazioni per realizzare, modificare, avviare attività produttive, consultare la modulistica, le normative e i regolamenti Servizi online Suap

Per presentare pratiche Suap e loro integrazioni in formato digitale

Per presentare pratiche Suap e loro integrazioni in formato digitale Diritti di istruttoria

Modalità di pagamento delle pratiche

Modalità di pagamento delle pratiche Chi siamo (Suap)

Quali sono le attività di competenza, contatti e sede

Ulteriori info web

https://www.padovanet.it/istruzione-lavoro-e-impresa/suap