Centri servizi per l'immigrazione a Padova

Il sito del comune di Padova, raggiungiblie qui, mette a disposzione una sezione con tutte le informaizoni sulle politiche per l'integrazione, i contatti utili, gli sportelli e i progetti dedicati agli stranieri in Italia.

Ingresso stranieri in Italia

Le procedure per i permessi e per le iscrizioni anagrafiche, modalità e contatti

Una finestra sul mondo del sociale, del lavoro e delle opportunità offerte dal Comune

Attività di promozione e di incontro, corsi di lingua e di formazione

Contatti utili per l'orientamento e l'ascolto

Cisi - Centro informazione e servizi per immigrati

Accoglienza e orientamento con mediatori linguistico-culturali, informazione e accompagnamento nelle procedure per il rilascio dei titoli di soggiorno.

Dove si trova e come contattarlo

Via Astichello, 18 (secondo piano) - Padova

Attenzione: a seguito delle misure adottate per il contenimento del Coronavirus, sono sospese le attività di apertura al pubblico.



SI RICORDA CHE’ IN VIGORE IL REGIME DI MOBILITA’ RIDOTTA E CHE SONO SOSPESI I TERMINI PER IL RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO. ​

email ufficio.migranti@gmail.com

whatsapp 366 8742918

Descrizione

Il Cisi - Centro informazione e servizi per immigrati è uno sportello pensato per semplificare l'iter burocratico dei permessi/carte di soggiorno e delle pratiche per la ricongiunzione familiare, nel collegamento con i competenti uffici della Questura e della Prefettura - Utg di Padova, ai molti stranieri che vivono nella nostra città.

Nella gestione dello sportello sono coinvolti Provincia, Comune, Questura, Prefettura di Padova e Camera di Commercio.

Attività

Lo sportello fornisce: