"Incontralavoro", al via i colloqui in tutto il Veneto per duemila posti in azienda

Sedici centri per l'impiego, dove 250 aziende e agenzie per il lavoro incontreranno più di tremila candidati. L'occasione è la quarta edizione di "Incontralavoro", il progetto promossa dalla Regione e da Veneto Lavoro in collaborazione con Almalaurea per favorire le nuove assunzioni.

I colloqui si svolgeranno in tutte le province venete e vedono disponibili circa duemila posizioni lavorative in regione, sia per chi è attualmente disoccupato, sia per chi desidera vagliare un nuovo impiego. Allo stesso modo anche le aziende alla ricerca di personale saranno agevolate nel poter individuare potenziali candidati.

Padova

Centro per l’impiego di Padova, sottopassaggio Saggin, 5 (Padova): dalle 9 alle 17

Chiostro delle Consolazioni, via Francesconi, 2 (Este): dalle 9 alle 17

Belluno

Centro per l’impiego di Belluno, via Feltre, 109 (Belluno: dalle 9 alle 17

Rovigo

T2i Incubatore Certificato, presso Padiglione Censer, viale Porta Adige, 45 (Rovigo: dalle 9 alle 17

Treviso

Centro per l’impiego di Treviso, via Cal di Breda 116 (Treviso) : dalle 9 alle 18

Centro per l’impiego di Montebelluna, via Vivaldi 16/F (Montebelluna): dalle 9 alle 17

Centro per l’impiego di Conegliano, via Maggior Piovesana 13 (Conegliano): dalle 9 alle 17

Venezia

Hotel Laguna Palace, Sala Laguna Gallery, viale Ancona 2 (Mestre): dalle 9 alle 17

Villa dei Leoni, Riviera Silvio Trentin 5 (Mira): dalle 9 alle 17

Verona

Centro per l’impiego di Verona, via delle Franceschine 10 (Verona): dalle 9 alle 14.30

Centro per l’impiego di Legnago, c/o Edificio 13, via Vicentini 1 (Legnago): dalle 9 alle 17

Scuola di formazione professionale Lino Tosoni, via Novara 1 (Villafranca): dalle 9.30 alle 17