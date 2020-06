Tutto sui centri di orientamento al lavoro a Padova: servizi, sedi e orari

I servizi offerti dai Centri per l'impiego del Veneto intendono incentivare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, favorendo l'inserimento lavorativo sul territorio.

I Centri sono gestiti da Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione del Veneto.

Attraverso il portale ClicLavoroVeneto.it è possibile accedere a servizi online per lavoro, formazione e istruzione.

Cerca uno sportello

Al sito http://www.cliclavoroveneto.it/sportelli-lavoro-e-orientamento potrete trovare tutti i recapiti degli sportelli pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro, per l’orientamento e la formazione nel territorio regionale.

La ricerca può avvenire tramite inserimento di una parola chiave oppure scegliendo il territorio a cui circoscriverla.

Dopo aver premuto il tasto "Cerca", cliccare sulla denominazione dello sportello per conoscerne i recapiti e l’ubicazione.

Orientamento al lavoro: percorsi gratuiti offerti dai Centri per l'Impiego

Possono partecipare tutti i cittadini non europei, ma residenti in Veneto

Dettagli

I Centri per l'Impiego delle province di Padova (Padova, Cittadella, Este) e Treviso (Treviso, Castelfranco Veneto e Montebelluna) offrono percorsi gratuiti di orientamento e accompagnamento al lavoro.

I percorsi sono rivolti a cittadini non Europei, ma regolarmente residenti in Veneto, in entrata o in uscita dal settore dei servizi alla persona, ovvero quei servizi che si occupano di assistere minori, famiglie, anziani, disabili, per garantire pari opportunità e ridurre le difficoltà legate alle condizioni economiche e sociali.

Il programma prevede attività di informazione e accoglienza, incontri di orientamento e accompagnamento individuale e/o di gruppo e supporto alla ricerca attiva di un lavoro.

I percorsi di orientamento e accompagnamento si inseriscono nel progetto C.I.V.I.S. III, promosso dalla Regione del Veneto in partenariato con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Veneto Lavoro, le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) di Padova, Venezia e Verona, e finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione.

Ulteriori informazioni sui Centri per l'Impiego a cui rivolgersi per poter partecipare sono disponibili nel documento in allegato.

Contatti

Centro per l'impiego di Padova

sottopassaggio Saggin, 5 - 35129 Padova

telefono 049 9866411

email cpi.padova@venetolavoro.it

Info web