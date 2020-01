Sospeso il mercatino delle cose usate ad Este: l'evento non si svolgerà domenica 19 gennaio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La notizia è apparsa nel sito del comune di Este, un avviso a tutta la cittadinanza, ma anche ai tanti appassionati. Domenica 19 gennaio non si terrà il mercatino delle cose usate in quanto in fase di riorganizzazione e riqualificazione.

