Asili nido comunali, pervenute 454 domande: ecco le graduatorie

Sono state pubblicate le graduatorie degli asili nido comunali e del Centro Infanzia Arcobaleno - sezione asilo nido per l'inserimento dei bimbi da settembre 2020.

454 domande

Le graduatorie sono formate in base all'età del bambino iscritto: fino ai 13 mesi di vita i bambini vengono inseriti nella sezione piccoli, dai 14 mesi vengono inseriti nella sezione medio-grandi. I posti disponibili sono 456 di cui 256 per la sezione medio-grandi e 200 per la sezione piccoli. Le domande pervenute sono state 454 di cui 2 per il Centro Infanzia Arcobaleno. I posti assegnati sono 355 di cui 265 a bambini italiani e 90 a bambini stranieri. Commenta Cristina Piva, assessore ai servizi scolastici: «L'emergenza Covid 19 ha comportato una diminuzione di nuove iscrizioni da parte delle famiglie per il rischio contagio. Tuttavia le iscrizioni resteranno aperte fino alla fine di agosto. Il lento ritorno alla normalità sicuramente rassicurerà le famiglie e gli operatori dei servizi». I bambini in graduatoria sono identificabili solo dai genitori in base al numero di protocollo in loro possesso, in conformità alla normativa sulla privacy. Tutte le famiglie dei bambini ammessi saranno contattate telefonicamente per la conferma della volontà di accettare il posto.

Le graduatorie

La graduatoria della sezione “piccoli” è disponibile a questo link.

La graduatoria della sezione “medio/grandi” è disponibile a questo link.