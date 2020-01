Al centro dell’infanzia Arcobaleno ancora posti disponibili per la fascia pomeridiana

Il Centro Infanzia Arcobaleno di via Sonnino 8/a è una struttura che accoglie i bambini dai 12 mesi fino ai 5 anni di età e che copre una fascia oraria che va dalle ore 8, con possibilità di anticipare anche alle 7.30, fino alle 20. È un servizio educativo realizzato con il progetto Insieme per Crescere, selezionato dall'Impresa Sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che tra gli obiettivi ha anche la realizzazione di nuovi spazi che offrano alle famiglie una maggiore flessibilità degli orari.

L'offerta formativa

Attualmente, fine gennaio 2020, sono ancora disponibili alcuni posti pomeridiani, nella fascia oraria dalle 16 alle 20 per i bambini di età dai 12 mesi a 5 anni. Questa fascia pomeridiana prevede l'offerta di una molteplicità di proposte educative: le attività motorie, l'inglese, il teatro, la musica, i laboratori scientifici, relazionali e creativi.

Come fare la domanda

Le domande si possono scaricare dal sito di Padovanet (www.padovanet.it/ informazione/centro-infanzia- arcobaleno#26390) e possono essere consegnate a mano al Settore Servizi Scolastici, in via Raggio di Sole, 2 (orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13,martedì e giovedìdalle 15 alle 17) oppure via email all’indirizzo e iscrizioneinfanzia@comune.padova.it.