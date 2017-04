Cadoneghe, da lunedì al via le iscrizioni on-line all’asilo nido comunale 2017 - 2018

A partire dal 1° maggio e fino al 31 maggio sarà possibile accedere alle nuove iscrizioni all'asilo nido comunale sul territorio di Cadoneghe per l'anno scolastico 2017/18. Le domande potranno essere compilate on-line accedendo dal link presente sul sito dell’Unione Medio Brenta.

COME FARE. Per completare la domanda è necessario disporre del codice fiscale del bambino, del codice fiscale di entrambi i genitori, se presenti (o della partita IVA se i genitori sono lavoratori autonomi), degli eventuali certificati di invalidità di componenti del nucleo familiare portatori di handicap, di copia dell'attestazione ISEE firmata (riferita ai redditi dell'anno precedente) e delle coordinate bancarie del conto di addebito, nel caso in cui si voglia scegliere l'addebito in c/c bancario (RID) come metodo di pagamento della retta.

QUANDO. Per avere una stima dell'ammontare della retta, sul sito è a disposizione un simulatore on-line. In caso di necessità di supporto alla compilazione, oppure per consegnare i documenti richiesti, nel caso in cui non si disponga di copia digitale degli stessi da allegare alla domanda online, basta recarsi allo Sportello dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30, il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15.30 alle 18.30.