Mensa scolastica: come fare richiesta al comune di Padova

Il Settore Servizi Scolastici fornisce il pranzo ai bambini che frequentano, nel Comune di Padova:

l' asilo nido e la scuola dell'infanzia comunale o statale (cucine interne);

comunale o statale (cucine interne); la scuola primaria , nei giorni di rientro (menu veicolato);

, nei giorni di rientro (menu veicolato); la scuola secondaria di 1° grado, nei giorni di rientro (menu veicolato).

Il servizio veicolato e la gestione di alcune cucine interne di preparazione, consegna e distribuzione dei pasti è affidato in appalto alla ditta Dussmann Service srl che si avvale, per la preparazione dei pasti veicolati, del centro di cottura comunale. Dettagli appalto servizio mensa

Tutte le informazioni e i collegamenti necessari alle famiglie per un utilizzo semplice e corretto del servizio sono reperibili sul "PORTALE GENITORI".

IN EVIDENZA

Agevolazioni tariffe per l'anno scolastico 2020/2021

E' possibile scaricare, dal portale dei genitori, l'attestazione di pagamento del servizio mensa ai fini delle detrazioni 730.

Come richiedere il servizio mensa

La richiesta del servizio mensa vine fatta come da indicazioni che potete trovare qui.

---

MENU NELLE SCUOLE suddivisi per tipo di scuola e per periodo dell'anno (estate, inverno)

DIETE PARTICOLARI richieste per motivi di salute o religiosi

TARIFFE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO

AGEVOLAZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 per la scuola primaria e secondaria di 1° grado

AGEVOLAZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Controlli di qualità

Per garantire la qualità del cibo offerto, la legge impone il rispetto di precise norme igienico-sanitarie. I cuochi delle cucine e dei centri cottura seguono il piano Haccp di autocontrollo della qualità dei cibi preparati; inoltre frequentano ogni anno corsi di formazione professionale, anche per imparare a migliorare l'appetibilità dei piatti proposti.

Ulteriori controlli vengono effettuati dalle dietiste comunali, dall'Ulss 16 e dalle commissioni mensa.

Normativa di riferimento

Deliberazione di Giunta comunale n. 752 del 19 dicembre 2012.

Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 12 dicembre 2012

Deliberazione di Giunta comunale n. 780 del 29 dicembre 2009 I.E.

Deliberazione di Consiglio comunale n. 140 del 21 dicembre 2009.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 10 febbraio 2009 "Diritto allo studio. Finalizzazione degli interventi comunali ai residenti in Padova a partire dall'anno scolastico 2009/10".

Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 dell'8 febbraio 1993 "Tariffe della refezione scolastica. Approvazione e regolamentazione dei criteri applicativi".

L.R. n.32 del 23 aprile 1990 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".

Determinazione Dirigente Settore Servizi Scolastici n. 13 del 7 aprile 2010 "Servizio di refezione scolastica: definizione delle scadenze e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione"

Per informazioni

Ufficio refezione scolastica e tariffe - Settore Servizi scolastici - Comune di Padova

via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova

telefono 049 8204020 - 8204033, per i buoni pasto informatici 8204008 - 8204011

fax 049 8207120

orario Urp di Settore: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8:30 - 12:30; martedì 15:00 - 17:00; giovedì 15:00 - 16:30

e-mail barbatol@comune.padova.it

responsabile: dott.ssa Pamela Ascione

delegata Lisetta Barbato

sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia: dott. Silvano Golin

Informazioni

Sistema di prenotazione e pagamento del servizio mensa scolastica Per le scuole primarie e secondarie di primo grado Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Info web

https://www.padovanet.it/famiglia-sociale-e-sport/mensa-scolastica