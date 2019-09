Il concorso “Io cittadino glocale” porta i diritti umani nelle scuole e nei quartieri

Torna il concorso “Io cittadino glocale, dal mio quartiere ai diritti proclamati dall’Onu”, promosso dal Comune di Padova e dedicato alle scuole della città, da quelle dell’infanzia alle secondarie di primo grado.

«La reciproca conoscenza»

«Il concorso “Io cittadino glocale, dal mio quartiere ai diritti proclamati dall’Onu – sottolinea l’assessora ai Diritti Umani e Pace, Francesca Benciolini – ha l’obiettivo di approfondire il tema dei diritti umani partendo dalla realtà del quartiere, sviluppandolo nella realtà di vita per migliorare la percezione di essere “comunità”, la reciproca conoscenza, la gioia di condividere le differenze, valorizzando le diversità e superando il degrado dell’isolamento e della solitudine. È un progetto che per il terzo anno chiede ai nostri cittadini e cittadine più piccoli di aiutarci a costruire coesione nei quartieri in cui vivono, a partire da una riflessione sui Diritti Umani. Quest’anno uno dei focus è sui Diritti dell’infanzia e della adolescenza che compiono trent’anni».

Il concorso

Con il concorso “Io, Cittadino glocale. Dal mio quartiere ai diritti proclamati dall’Onu”, il Comune di Padova intende favorire la diffusione di una cultura dei diritti umani e la responsabilità di ogni persona, anche le più giovani, nella promozione dei diritti, a partire dal proprio contesto di vita e dal proprio quartiere.

Obiettivo

Obiettivo del concorso è una riflessione intorno ad uno o più diritti umani e una lettura del territorio alla luce di questo o questi diritti, in vista della costruzione del bene comune e della crescita della comunità che vive ed abita il quartiere.

L'argomento del concorso

I partecipanti, per sviluppare l’argomento del concorso, possono prendere in considerazione anche l’Agenda 2030, nuovo quadro strategico delle Nazioni Unite, in cui si individuano i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030.

I contenuti da sviluppare attraverso i progetti di partecipazione al concorso sono proposte di miglioramento della vita cittadina, focalizzati sul rispetto della persona umana e dei suoi diritti e doveri privilegiando alcune tematiche e in particolare, per l’edizione 2019-2020:

diritti dell’infanzia (il 20 novembre 2019 si celebra il trentennale dell’approvazione della convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza);

obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite;

cittadinanza europea tenendo conto del motto “Unita nella diversità”.

Il concorso, diviso in tre sezioni, è aperto agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città di Padova, sia pubbliche che paritarie.

È possibile partecipare singolarmente o in gruppi di studenti o di classi, venendo supportati dagli insegnanti ed attraverso la collaborazione di genitori, associazioni e adulti di realtà diverse dalla scuola partecipante, intenzionati a dare il proprio contributo al progetto.

Il progetto pervenire entro le 12 del 23 aprile 2020 via pec al seguente indirizzo serviziscolastici@pec.comune.padova.it

I premi

In palio sono previsti dei buoni acquisto per le scuole della città che si saranno meglio classificate in ciascuna delle tre sezioni (scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado). Al primo classificato viene consegnato un buono acquisto di 500 euro, al secondo di 300 euro e al terzo di 200 euro.

A tutti i partecipanti ammessi al concorso viene consegnato un attestato di partecipazione.

Gli incontri pubblici

In collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’università degli studi di Padova, l’Amministrazione comunale propone tre incontri aperti alle scuole e a quanti siano impegnanti in percorsi di cittadinanza attiva con la seguente articolazione:

31 ottobre, dalle 10.30 alle 13;

20 novembre, dalle 10.30 alle 13;

10 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30.

Tutti i dettagli e i moduli per partiecipare su Padovanet: http://www.padovanet.it/informazione/concorso-io-cittadino-glocale-anno-scolastico-20192020-iii-edizione

Per informazioni: concorso.cittadino.glocale@comune.padova.it.