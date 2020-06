Scuole elementari a Padova: l'elenco completo

Di eguito l'elenco delle scuole primarie statali.

Elenco scuole primarie statali

A Padova esistono 43 scuole primarie (ex elementari) pubbliche, suddivise territorialmente in 13 istituti comprensivi dal 1 settembre 2018 a seguito nuovo dimensionamento degli Istituti comprensivi.

Riportiamo l'elenco delle scuole suddivise per istituto comprensivo di appartenenza.

1° istituto comprensivo Petrarca

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola secondaria di 1° grado "Petrarca", via Concariola, 9; tel.049 8751027

scuola indirizzo telefono Reggia Carraresi via Corte Arco Vallaresso, 7 049 8751837 Cesarotti Arria via Wiel, 17 049 7398602 De Amicis via Citolo da Perugia, 6 049 8750379

2° istituto comprensivo Ardigò

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola primaria "Ardigò", via Agnusdei, 17; tel. 049 8750981

scuola indirizzo telefono Ardigò via Agnus Dei, 17 049 8750981 Luzzato Dina via Gradenigo, 1 049 8070294 Scuola primaria Clinica pediatrica via Giustiniani, 10

3° istituto comprensivo Briosco

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola secondaria di 1° grado Briosco, via Lippi, 11; tel. 049 619116

scuola indirizzo telefono Leopardi via Crivelli, 4 049 612960 Leopardi (succursale) via Zize, 8 049 8640113 Muratori via Bernardi, 31 049 8641896

4° istituto comprensivo

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola primaria "Rosmini" via J. da Montagnana, 91; tel. 049 8644800

scuola indirizzo telefono A. Rosmini via J. da Montagnana, 91 049 8644800 Salvo d'Acquisto via Bach, 2 049 604107

5° istituto comprensivo Donatello

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola secondaria di 1° grado "Donatello" via Pierobon, 19/B; tel. 049 8644890

scuola indirizzo telefono G. Deledda via Cortivo, 19 049 703061 Mantegna via Zanchi, 28 049 8642280

6° istituto comprensivo Bruno Ciari

segreteria e dirigente scolastico in via Madonna del Rosario, 148; tel. 049 617932

scuola indirizzo telefono Davila via Calbresi, 5 049 625042 Morante via Bonetto, 1 049 617744 Rodari via Mortise, 123 049 611277 Tommaseo via Fiorazzo, 1/A - 6/A 049 625260

7° istituto comprensivo San Camillo

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola primaria San Camillo - via Sanudo, 2; tel.049 776950

scuola indirizzo telefono Ferrari via Granze, 15 049 8702723 Forcellini via Filiasi, 3 049 756220 Giovanni XXIII via Carli, 1 049 772395 San Camillo via Sanudo, 2 049 776950

8° istituto comprensivo

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola secondaria Todesco - via Giacomo Leopardi 16; tel. 049 757499

scuola indirizzo telefono Santa Rita via Marchesini, 2 049 755258 Volta via S. Osvaldo, 1 049 757499 Nievo via Vecchia, 1/n 049 750174

9° istituto comprensivo Ricci Curbastro

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola primaria Curbastro - via Tassoni, 17; tel. 049 684729

scuola indirizzo telefono Cornaro via Dell'Orna, 15 049 685435 Curbastro via Tassoni, 17 049 684729 Oriani via Delle Scuole, 1 049 684226 Luzzati via Salboro, 2/a 049 8010206 Quattro Martiri Via del Commissario, 30 049 685624

11° istituto comprensivo Vivaldi

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola secondaria di 1° grado Vivaldi - via Chieti, 3; tel. 049 681211

scuola indirizzo telefono Randi via Piave, 23 049 8712112 Valeri via Montesanto, 24 049 8717610 Zanibon via Siracusa,12 049 8759011 Manin via Tre Garofani,50 049 687104

12° istituto comprensivo dodicesimo

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola primaria Don Bosco - via Bressanone, 23; tel. 049 8827529

scuola indirizzo telefono Don Bosco via Bressanone, 23 049 8827529 Della Vittoria via Armistizio, 298 049 715110 Prati via Decorati al Valor Civile, 154 049 680316

13° istituto comprensivo Tartini

segreteria e Dirigente scolastico c/o scuola secondaria di 1° grado Tartini - via Vicentini, 21 - tel. 0498713688

scuola indirizzo telefono Arcobaleno via S. Fabiano e Sebastiano, 36 049 720755 Fogazzaro via Chiesanuova, 136 049 8714814 Gozzi via Montanari 5 049 8714688 Lombardo Radice via Ciamician, 49 049 620469

14° istituto comprensivo Galilei

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola secondaria di 1° grado Galilei - via della Biscia, 206; tel. 049 8900200

scuola indirizzo telefono G. Mazzini via Leogra, 6 049 601012 Petrarca via Sacro cuore 049 611441 Lambruschini via Montà , 5 049 713833 Montegrappa via Montà , 186 049 713038

Costi

La scuola elementare è un servizio gratuito; alle famiglie è chiesto di partecipare al costo della mensa.

Per casi specifici, segnalati dai Servizi Sociali , è prevista la possibilità di riduzione della retta della mensa.

I libri di testo vengono forniti gratuitamente dal Comune.

In alcuni casi, viene attivato dal Comune un servizio di trasporto scolastico.

Per informazioni

Per maggiori dettagli o richieste particolari contattare l'istituto comprensivo a cui appartiene la scuola, i numeri di telefono sono indicati prima di ogni elenco.

Info web

https://www.padovanet.it/informazione/elenco-scuole-primarie-statali

Elenco scuole primarie non statali

Le scuole primarie (ex elementari) non statali della città sono:

scuola indirizzo telefono Montessori via Ognissanti, 72 049 8751308 Collegio Dimesse via Dimesse, 25 049 8455320 Istituto Clair riviera Paleocapa, 46 049 8719055 Opera Mons. Liviero via del Santo, 88 049 8751470 Santa Dorotea via dei Livello, 59 049 87622186 Teresianum corso V. Emanuele II, 126 049 8803122 Scuola Primaria Vanzo via G.Marconi 13/d 049 8800408 Santa Croce via S. M. in Vanzo, 53 049 8801355 The English International School via Forcellini, 168 049 8020660 Gianna Beretta

(scuola parificata) via Fiorazzo, 5 049 7355267 Don Bosco via San Camillo De' Lellis, 4 049 8021666 Vendramini viale Arcella, 10/a 049 612832 Gesù Maria via E. Bernardi, 14 049 610071 Waldorf (steineriana) via Retrone, 20 049 619510 L. Configliachi via Braille, 8 049 2270327 Scuola Internazionale Italo Cinese via Palladio 51/b 049 0983405

La competenza per le scuole primarie non statali è dell'Ufficio scolastico provinciale.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi direttamente alle scuole sopraelencate.

Info web

https://www.padovanet.it/informazione/elenco-scuole-primarie-non-statali

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ulteriori informazioni

https://www.padovanet.it/istruzione-e-lavoro/scuola-primaria