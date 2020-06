Scuole medie a Padova: l'elenco completo

Di eguito l'elenco delle scuole secondarie di 1° grado statali (ex medie).

La scuola secondaria di 1° grado pubblica è un servizio gratuito; alle famiglie viene richiesto di partecipare al costo della mensa. Le scuole secondarie di 1° grado statali nel territorio comunale di Padova sono divise in 13 istituti comprensivi.

Per informazioni si consiglia di contattare le singole scuole.

1° ISTITUTO COMPRENSIVO Petrarca

segreteria e direzione scolastica c/o scuola secondaria di 1° grado Petrarca - via Concariola, 9; tel. 049 8751027

- F. Petrarca, via Concariola, 9; tel. 049 8751027

- Giotto, via del Carmine, 1; tel. 049 8759644

2° ISTITUTO COMPRENSIVO Ardigò

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola primaria Ardigò - via Agnusdei, 17; tel. 049 8750981

- G. Mameli, via Agnusdei, 19; tel. 049 8751804

- Scuola secondaria di 1° grado Mameli sezione ospedaliera, via Agniusdei , 19; tel. 049 8751804

- Pascoli, via G. Galilei, 36; tel. 049 8750629

3° ISTITUTO COMPRENSIVO Briosco

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola secondaria di 1° grado Briosco - via Lippi, 11; tel. 049 619116

Briosco, via Lippi, 11; tel. 049 619116

4° ISTITUTO COMPRENSIVO 4Ic

segreteria e Dirigente scolastico c/o scuola primaria Rosmini - via J. da Montagnana - tel. 0498644800

Zanella, viale Arcella, 21; tel. 049 604241

5° ISTITUTO COMPRENSIVO Donatello

segreteria e Dirigente scolastico c/o scuola secondaria di 1° grado Donatello - via Pierobon, 19B; tel. 049 8644890

- Donatello, via Pierobon, 19/B; tel. 049 9606321

- Copernico, via Cortivo, 25; tel. 049 703373

6° ISTITUTO COMPRENSIVO Bruno Ciari

segreteria e dirigente scolastico via M.del Rosario, 148; tel. 049 617932

- Carazzolo, via Fiorazzo, 1; tel. 049 625746

- Cellini, via Bajardi, 24; tel. 049 616655

- A. Moro e la sua Scorta, via L. Calabresi, 5; tel. 049 625042

7° ISTITUTO COMPRENSIVO San Camillo

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola primaria S. Camillo - via Sanudo, 2; tel. 049 776367

- Falconetto, via Dorighello, 16; tel. 049 8020111

- Levi Civita (Camin), via Basilicata, 6; tel. 049 8702499

- Pacinotti, via De Cristoforis, 2; tel. 049 772285

8° ISTITUTO COMPRENSIVO

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola secondaria Todesco - via Todesco,14 ; tel. 049 7555255

- Todesco, via G. Leopardi, 16; tel. 049 755880

- Stefanini, via Vecchia, 1/n ; tel. 049 750608

9° ISTITUTO COMPRENSICO Ricci Cubastro

segreteria e dirigenza scolastica c/o scuola primaria Ricci Cubastro - via Tassoni, 17; tel.049 684729

- Marsilio, via Dell'Orna, 21; tel. 049 681433

- Marsilio - Salboro, via Salboro, 2; tel. 049 8010104

11° ISTITUTO COMPRENSIVO Vivaldi

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola secondaria di 1° grado Vivaldi - via Chieti, 3; tel. 049 681211

- Vivaldi di via Chieti, 3; tel. 049 681211

- Vivaldi sede di via Moro, 6; tel. 049 8721744

12° ISTITUTO COMPRENSIVO

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola primaria Don Bosco - via Bressanone, 23; tel.049 8827529

- Ruzante, via Adria, 6; tel. 049 8827344

13° ISTITUTO COMPRENSIVO Tartini

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola secondaria di 1° grado Tartini - via Vicentini, 21; tel 049 8713688

- Boito, via S.S. Fabiano e Sebastiano, 38; tel. 049 620204

- Tartini, via Vicentini, 21; tel. 049 8713688

14° ISTITUTO COMPRENSIVO Galilei

segreteria e dirigente scolastico c/o scuola secondaria di 1° grado Galilei - via Della Biscia, 206; tel. 049 8900200

- Don Minzoni, via Altichiero, 41; tel. 049 611758

- Galilei, via della Biscia, 206; tel. 049 8900200

Elenco scuole secondarie di 1° grado non statali Le scuole medie non statali della città sono: SCUOLA INDIRIZZO TELEFONO Barbarigo via Rogati, 17 049 8246911 Bettini via Fiorazzo, 5 049 628585 Dimesse via Dimesse, 25 049 8455111 Don Bosco via San Camillo De' Lellis, 4 049 8021666 Rogazionisti via T. Minio, 15 049 605200 Teresianum corso V. Emanuele II, 126 049 8803122 Vendramini viale Arcella 10/a 049 612832

