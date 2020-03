140mila ore di lezioni con oltre 53.500 partecipanti: l'ateneo patavino eccelle anche online

«Lezioni, esami, master, servizi online: il sistema universitario veneto non si è fermato nonostante le restrizioni imposte dal Coronavirus. Ringrazio con vivo apprezzamento i rettori, i docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti perché non si sono fatti trovare impreparati, né si sono persi d’animo di fronte ad una sfida oggettivamente nuova e massiva, che ha imposto dall’oggi al domani di cambiare le modalità didattiche, operative e di certificazione dell’intera attività universitaria». L’assessore regionale all’istruzione, formazione e università Elena Donazzan, dopo aver incontrato i rettori dei 4 atenei veneti (Michele Bugliesi di Cà Foscari, Alberto Ferlenga dell’università Iuav di Venezia, Rosario Rizzuto di Padova e Pier Francesco Nocini di Verona) sul proseguo dell’attività didattica per gli oltre 100mila universitari iscritti, sottolinea impegni e risultati delle istituzioni accademiche del Veneto e il sostanziale allineamento raggiunto dalle quattro realtà universitarie di Venezia, Padova e Verona, anche nelle loro sedi distaccate.

Università

Aggiunge l'assessore Donazzan: «In questo momento di grave difficoltà per tutto il Paese va reso merito all’intuizione e alle capacità tecniche del mondo universitario che già da anni, grazie alle competenze tecniche dei propri docenti, tecnici e dipartimenti, ha sperimentato teledidattica e corsi e-learning. Ma vanno riconosciuti anche il grande sforzo dell’intera classe docente nel cimentarsi e familiarizzare con le nuove tecnologie al fine di garantire la continuità didattica ai loro allievi e il senso di responsabilità degli studenti che hanno subito colto la nuova opportunità. I rettori mi hanno confermato che oltre il 90 per cento degli iscritti si collega e frequenta da remoto. Le piattaforme informatiche di gestione della didattica e degli esami online di Padova e Venezia sono state prese a modello anche da importanti università estere. Può sembrare una frase fatta, ma credo davvero che, superata questa emergenza, nulla sarà come prima. Di certo nel mondo dell’università e della scuola che, forse prime tra tutte, hanno saputo affrontare la crisi come una opportunità».

I dati

Secondo i numeri diffusi dalle università venete, l’Ateneo di Padova, che conta circa 60mila iscritti, registra 140mila ore di lezioni fruite online ogni giorno. Dal 2 marzo l’ateneo patavino ha avviato in modalità telematica 2.786 insegnamenti, contando nelle giornate didattiche oltre 53.500 partecipanti ai quasi 2.300 meeting e 550 lezioni "live". La piattaforma di accesso agli insegnamenti online, superate le difficoltà tecniche dei giorni iniziali, riesce attualmente garantire oltre 20mila accessi in contemporanea. Cà Foscari (che conta quasi 22mila iscritti) ha garantito la quasi totalità degli insegnamenti (1.297) in via telematica, con 36mila ore di didattica online, la discussione a distanza di tutte (896) le lauree magistrali in calendario in questa sessione, nonchè la prosecuzione di 12 masters e relative lauree. L’università Iuav di Venezia vivrà proprio in questi giorni la prima sessione di laurea telematica, che coinvolge 204 studenti. A partire dal 2 marzo ha già attivato 186 insegnamenti online utilizzando 3 diverse piattaforme e registrando 25mila accessi la settimana. Sono stati avviati anche i primi esami online, sperimentati già da 52 studenti. Nell’ateneo di Verona gli insegnamenti "a distanza" attivi ad ottobre erano 1.042 su un totale di 2.319 offerti, pari al 45%, e gli studenti che utilizzavano l’e-learning erano oltre il 70% degli iscritti. Le ore di lezione registrate sono state 2.505 e quelle visualizzate sino a fine febbraio già 13.500. Percentuali e numeri che, a partire dal 2 marzo, sono ulteriormente lievitati, raggiungendo quasi l’intera platea degli iscritti e dei docenti.