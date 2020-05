L'ingegneria in ambiente virtuale si studia anche da casa: nasce il progetto "Taliercio 2020"

Dalle lezioni online ai laboratori virtuali, fino alle esercitazioni: il progetto Taliercio 2020 (T.2020) è un nuovo sistema di digital learning che permetterà a studentesse e studenti della Scuola di Ingegneria dell'Università di Padova di seguire dal proprio PC molte attività connesse alla didattica immergendosi in un nuovo ambiente virtuale che offre tutti i software e i tool necessari per l'apprendimento.

Il progetto

All'interno dells Scuola di Ingegneria il numero di corsi che fa uso del computer è in costante aumento e con essi, quindi, anche il numero di studenti e studentesse. Per migliorare il servizio, il progetto T.2020 prevede di estendere le aule informatiche sia spazialmente - consentendone l'uso da remoto - che temporalmente, ossia al di fuori degli orari di apertura canonici della storica aula informatica Taliercio. Questo progetto 2020 non mira dunque a sostituire le aule informatiche, ma ad estenderne l'utilizzo. Il progetto T.2020 rende tutti gli spazi didattici un grande “sistema” informatico virtuale, favorendo una didattica multimediale e inclusiva, che favorisce il miglioramento della vita universitaria e la diminuzione del drop-out. Per accedere all'ambiente virtuale si può usare infatti il proprio computer, secondo il principio Byod (Bring Your Own Device); chi però non ne avesse uno con prestazioni adatte al collegamento con l'ambiente virtuale, potrà richiedere all'Ateneo un computer in comodato d'uso, pagando una caparra di 100 euro; il computer dovrà poi essere restituito al termine del corso di studi. Il PC di uno studente non eseguirà i software, ma visualizzerà la sessione remota. L'ambiente remoto offrirà quindi potenza di calcolo e un ambiente già installato e personalizzato, in funzione del corso di studi. Con questo progetto, la Scuola di Ingegneria è pronta ad affrontare i prossimi anni alla luce dei cambiamenti che la didattica universitaria sicuramente subirà.